Niemcy: Spada zachorowalność na Covid-19, ale rośnie liczba zgonów

Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował o 4171 nowych infekcjach koronawirusa. Z danych wynika, że zachorowalność nieznacznie spadła w ostatnich dniach, jednak w ciągu ostatniej doby nastąpił znaczący wzrost zgonów, związanych z wirusem.

W ciągu minionej doby do RKI zgłoszono 4171 nowych zachorowań na Covid-19. Tydzień temu było ich 4664. Obniżył się także poziom zapadalności (zachorowań na 100 tys. mieszkańców) - we wynosi on 60,3, przed tygodniem 68,5.

Aż 101 zgonów, spowodowanych koronawirusem, zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Niemczech. Tydzień temu było ich 81.

W sumie od początku pandemii RKI odnotował 4 203 571 wykrytych infekcji Covid-19 i związanych z tym 93 504 zgonów.

Marzena Szulc