Niemcy: Spahn: konieczne jednolite działania całego kraju w walce z koronawirusem

Minister zdrowia Jens Spahn wzywa rząd federalny i wszystkie kraje związkowe do podjęcia jednolitych działań przeciwko pandemii koronawirusa. Nie jest ważne, w jaki sposób zostanie to osiągnięte, "decydujące jest to, żeby tak się stało", mówił polityk we wtorek wieczorem w telewizji ARD.

Konieczna jest "możliwie jak największa jednolitość i porozumienie (. . .) między rządem federalnym i jak największą liczbą 16 krajów związkowych, przede wszystkim co do tego, że zachorowalność nie może i nie powinna wzrosnąć powyżej 100 bez podjęcia bardzo zdecydowanych działań".

Same szczepienia i testy nie mogą przełamać trzeciej fali, powiedział Spahn. Należałoby również ograniczyć kontakty, a tym samym zakażenia. Kontakty prywatne, szkoły i przedszkola, jak również życie zawodowe to trzy główne obszary, które należy wziąć pod uwagę.

Rząd federalny i rządy krajów związkowych różnią się w kwestii środków, jakie należy podejmować w walce z pandemią koronawirusa. Kanclerz Angela Merkel opowiada się za surowszymi ograniczeniami, szefowie niektórych landów nie są do tego przekonani.

Spahn w telewizji ARD potwierdził również swoją poprzednią obietnicę: "Wszyscy będziemy mogli zaszczepić się latem".

Z kolei we wpisie na Twitterze minister Spahn ogłosił, że jego rodzice w rodzinnym Muensterland zostali zaszczepieni szczepionką firmy AstraZeneca, która jest stosowana tylko u osób powyżej 60. roku życia.

"Wizyta została zarezerwowana online (...), na miejscu wszystko przebiegło sprawnie i starannie. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy codziennie pomagają w naszej kampanii szczepień" - napisał Spahn na Twitterze.

Instytut Roberta Kocha (RKI) zgłosił w środę prawie 9700 nowych infekcji, znacznie mniej niż tydzień temu. Zapadalność na Covid 19 na 100 000 mieszkańców w ciągu 7 dni spadła do poziomu 110,1 (dzień wcześniej wartość ta wynosiła 123). Ponadto w ciągu 24 godzin odnotowano 298 nowych zgonów. Dokładnie tydzień temu RKI odnotował 17 051 nowych zakażeń i 249 nowych zgonów w ciągu jednego dnia. Ze względu na święta, znaczenie tych danych jest nieco ograniczone.