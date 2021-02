Niemcy: Specjalna edycja Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa z udziałem m.in. Bidena i Merkel

Z udziałem m.in. prezydenta USA Joe Bidena i kanclerz Niemiec Angeli Merkel odbędzie się w piątek specjalna edycja Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Organizowana ona jest w miejsce tradycyjnej konferencji, która z powodu pandemii koronawirusa została przełożona na późniejszy termin.

W specjalnej edycji udział wezmą także: prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, premier Bawarii Markus Soeder, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, amerykański miliarder Bill Gates, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szef NATO Jens Stoltenberg i amerykański senator John F. Kerry.

Konferencja rozpocznie się o godz. 16.00, a zakończy o 19.15.

Odbywające się tradycyjnie co roku w lutym międzynarodowe forum spraw zagranicznych i bezpieczeństwa z udziałem szefów państw i rządów, organizacji międzynarodowych, przedstawicieli sił zbrojnych, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów zostało przełożone na późniejszy termin z powodu trwającej pandemii koronawirusa.

"Jednakże, aby zapewnić liderom wyższego szczebla widoczną na całym świecie platformę w tym krytycznym okresie, (inicjatorzy) Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (Munich Security Conference - MSC) zdecydowali się zorganizować Specjalną Edycję w tym samym czasie i miejscu, w którym normalnie rozpoczynałaby się MSC 2021" - podano na stronie internetowej konferencji.

Specjalna edycja pt. "Beyond Westlessness: Renewing Transatlantic Cooperation, Meeting Global Challenges" (Poza dominacją Zachodu: odnowienie współpracy transatlantyckiej, sprostanie globalnym wyzwaniom) zgromadzi kilku najważniejszych decydentów na świecie, by przedyskutowali sposoby odbudowy i odnowienia sojuszu transatlantyckiego, a także zwrócili uwagę na obszary, w których współpraca transatlantycka i międzynarodowa są najpilniejsze - czytamy na stronie organizatorów konferencji.

W edycji specjalnej MSC znajdą się kluczowe zagadnienia, które będą ponownie omawiane na głównej Konferencji oraz w innych formatach MSC w ciągu roku.

Specjalna edycja MSC odbędzie się w hotelu Bayerischer Hof w Monachium; zaproszeni prelegenci wezmą w niej udział wirtualnie ze swoich lokalizacji. Wydarzenie będzie nadawane na żywo we wszystkich kanałach cyfrowych MSC (transmisja na żywo na stronie internetowej MSC, na Twitterze, Facebooku i YouTube'ie), na kanale telewizyjnym Phoenix, a także w stacjach należących do Europejskiej Unii Nadawców.

Specjalna edycja MSC rozpocznie serię wirtualnych wydarzeń i inicjatyw pod hasłem "Road to Munich 2021" (Droga do Monachium 2021) do czasu, gdy Konferencja Bezpieczeństwa będzie mogła odbyć się w rzeczywistości w którymś momencie w nadchodzących miesiącach - wskazują organizatorzy, nie precyzując jednak dokładnego terminu. Te ważne inicjatywy na wysokim szczeblu będą poświęcone kluczowym aspektom partnerstwa transatlantyckiego; odbędą się też interaktywne warsztaty i ćwiczenia przygotowujące grunt pod Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa 2021.