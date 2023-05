Niemcy: „Spiegel”: do biura ministra gospodarki trafiła przesyłka z białym proszkiem; trwa policyjne śledztwo

Minister gospodarki i wicekanclerz Robert Habeck (Zieloni) został narażony na anonimową próbę zastraszania – opisuje w czwartek portal „Spiegel”. Jak poinformowała policja, do biura poselskiego Habecka we Flensburgu (Szlezwik-Holsztyn) trafiła w środę koperta, zawierająca biały proszek.

Pracownicy biura Habecka zanieśli przesyłkę z proszkiem na posterunek policji. Z uwagi na podejrzaną zawartość, policja wezwała straż pożarną. "Dopiero dwie godziny później, około godz. 17.45, strażacy wynieśli z posterunku substancję w specjalnym pojemniku" - dowiedział się "Spiegel".

Jak potwierdziła policja, żadna z osób uczestniczących w tej akcji nie ucierpiała.

"Początkowo nie było wiadomo, co to za proszek. Wykluczono niebezpieczne substancje chemiczne i radioaktywne" - poinformowała rzeczniczka policji. Jak dodała, obecnie przyjmuje się, że może być to drobny piasek z ewentualną domieszką "substancji biologicznych". Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.