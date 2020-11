Niemcy: Sprawca zabójstwa13-letniego chłopca oddał się w ręce policji

41-letni mężczyzna z obywatelstwem tureckim oddał się w poniedziałek w obecności swego adwokata w ręce policji jako sprawca dokonanego w sobotę w Berlinie śmiertelnego zranienia nożem 13-letniego chłopca - poinformowały berlińskie władze śledcze.

Jak napisał na Twitterze rzecznik prokuratury, "na razie brak jakichkolwiek ustaleń na temat podłoża tego czynu, w szczególności nie ma niczego, co wskazywałoby na ewentualny motyw rasistowski. Czynności śledcze trwają nadal, dalsze szczegóły nie mogą być na razie ujawnione".

Ofiara zabójstwa należała do siedmioosobowej grupy nieletnich w większości osób, przemierzających w ramach świętowania Halloween śródmieście Berlina. Według świadków około godz. 22.40 w tunelu koło parku Monbijou doszło do kłótni tej grupy z jakimś mężczyzną, który zaatakował jej członków nożem, a następnie zbiegł. Spośród poszkodowanych 13-latek poniósł śmierć na miejscu, a 22-letniego rannego mężczyznę przewieziono do szpitala.