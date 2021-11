Niemcy: Steinmeier o 9 listopada: dzień radości, ale i sprzeczności skłaniających do refleksji

W pałacu Bellevue, siedzibie prezydenta Niemiec, odbyła się w środę uroczystość upamiętniająca trzy ważne dla kraju wydarzenia, do jakich doszło 9 listopada. W 1989 r. upadł mur berliński, w 1938 r. miała miejsce Noc kryształowa, a w 1918 r. - proklamowano republikę.

"Niemcy możemy kochać razem z ich sprzecznościami" - oświadczył prezydent Frank Walter Steinmeier podczas uroczystości. Prezydent mówił o "radości 1989 roku", ale zaznaczył też, że nie sposób kryć wstydu, jaki wiąże się z pogromem Żydów 9 listopada 1938 r w ramach tzw. Reichskristallnacht. "Życie w tej ambiwalencji, posiadanie światła i cienia, radości i smutku w sercu, to nieodłączna część bycia Niemcem" - podkreślił Steinmeier.

W nocy z 9 na 10 listopada 1989, kiedy Niemcy mogli wreszcie przekroczyć mur, "czuć było triumf wolności" - mówił Roland Jahn, działacz na rzecz praw obywatelskich w NRD, który był jednym z gości Steinmeiera podczas obchodów. "To jeden z najbardziej pozytywnych momentów w historii Niemiec" - zaznaczył.

Na uroczystość w pałacu Bellevue zaproszono nielicznych gości. Wśród nich znaleźli się szefowie wszystkich organów konstytucyjnych od kanclerz Angeli Merkel do przewodniczącego Rady Federalnej Bodo Ramelowa, a także młodych ludzi, którzy zwyciężyli w konkursie historycznym na temat dziejów najnowszych oraz najmłodszych członków wszystkich ugrupowań parlamentarnych - opisuje portal RND.

Zdaniem prezydenta, data 9 listopada "jest ambiwalentna, budzi niepokój. (…) Ale nadszedł czas, by się z nią zmierzyć - ze wszystkimi jej sprzecznościami". Mimo swojej wagi, ta data "do tej pory odgrywała jedynie podrzędną rolę w naszych publicznych obchodach" - podkreślił Steinmeier.

Jak dodaje RND, "prezydent federalny, który może słusznie liczyć na drugą kadencję, wypracowuje głębsze powiązania między latami 1918, 1938 i 1989. 9 listopada 1918 r. socjaldemokrata Philipp Scheidemann obwieścił pierwszą republikę niemiecką w budynku berlińskiego Reichstagu, w 1938 r. niemieccy Żydzi zostali zaatakowani przez swoich współrodaków, a w 1989 r. upadł mur". Zanim w 1990 roku ustanowiono Dzień Jedności, obchodzony 3 października w rocznicę zjednoczenia Niemiec w 1990 r., zastanawiano się czy dzień upadku muru nie powinien być symboliczną datą i świętem współczesnych Niemiec. "Politycy ówcześni obawiali się jednak, że radosne wspomnienia upadku muru przyćmią wstyd z 1938 roku, lub też odwrotnie", radość zniknie przy wspomnieniu Nocy kryształowej - przypomina RND.

"9 listopada z pewnością nie jest świętem państwowym z fajerwerkami i paradami wojskowymi, tak, jak dzieje się to u naszych przyjaciół z Ameryki czy Francji" - powiedział Steinmeier. Ale jest to święto na wskroś niemieckie, które każe "zaakceptować wstyd i smutek z powodu ofiar oraz szacunek i uznanie dla pionierów naszej demokracji (...) To wyraz światłego patriotyzmu, któremu towarzyszą mieszanie uczucia" - zaznaczył prezydent. Powinien to być "dzień refleksji nad naszym krajem" - dodał.

Autorka: Marzena Szulc