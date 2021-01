Niemcy: Stosunki handlowe z USA po objęciu prezydentury przez Bidena: "praktycznie niewiele się zmieni"

Podczas prezydentury Joe Bidena ton napiętych transatlantyckich stosunków handlowych powinien stać się bardziej przyjazny. Jednak eksperci uważają, że praktycznie niewiele się zmieni. "Demokraci niekoniecznie są znani z tego, że są partią wolnego handlu”, mówi prezes Izby Handlowej USA w Niemczech.

"Hanower jest uważany za mekkę niemieckiego przemysłu ciastkarskiego. Rodzinna firma Bahlsen od około 130 lat produkuje tam herbatniki i inne słodycze, dzięki czemu jest liderem na rynku europejskim. Firma produkuje rocznie 133 000 tony słodkich ciast w swoich sześciu fabrykach w Niemczech i Polsce. To odpowiada około 50 ciężarówkom pakowanym po brzegi każdego dnia" - pisze w środę portal Tagesschau.

Ale nie tylko Europejczycy lubią jeść ciastka: Gustują w nich też Amerykanie - zwłaszcza jeśli są one "Made in Germany"". Dlatego Stany Zjednoczone są po Europie najważniejszym rynkiem zagranicznym dla niemieckich firmy.

Dla Bahlsen and Co. jednak interesy ze Stanami Zjednoczonymi są obecnie raczej słabe, ponieważ specjalne cła w wysokości 25 procent nałożone przez Donalda Trumpa mocno uderzyły w branżę. Spadek sprzedaży w pierwszej połowie 2020 r. wyniósł o około 30 procent.

Cła "zniweczyły lata ciężkiej pracy" - mówi Karsten Daum, odpowiedzialny za kwestie handlu zagranicznego w Federalnym Stowarzyszeniu Niemieckiego Przemysłu Cukierniczego (BDSI) w Bonn. W rezultacie niemiecki eksport do Stanów Zjednoczonych w tym obszarze "powrócił do poziomu sprzed dziesięciu lat".

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych "zmieni sprawy na lepsze, jeśli chodzi o kulturę dyskusji transatlantyckich" - mówi Daum. Ale jeśli chodzi o politykę handlową, nowy prezydent też nie będzie wrażliwy i pokaże wyraźne granice.

Inne branże również mają powody by się skarżyć. Choć nie doszło do załamania w całym handlu niemiecko-amerykańskim, a wręcz przeciwnie, niemiecki eksport do USA w minionych czterech latach wzrósł nawet o ok. 10 proc., to branże, które zostały dotknięte, wyraźnie odczuwają "ukłucia" Trumpa. Oprócz producentów herbatników są to również producenci serów, wina i masła oraz producenci stali i aluminium.

Wie o tym Frank Sportolari, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Niemczech (AmCham). Wie też, do czego doprowadziła wojna handlowa w niemiecko-amerykańskich stosunkach gospodarczych: do wielkich niepokojów, niechęci i niepewności. "W ankietach przeprowadzonych wśród naszych członków, firmy od trzech, czterech lat informują, że atmosfera jest nieprzewidywalna" - powiedział Sportolari w wywiadzie dla radia Hessischer Rundfunk.

Dlatego duże nadzieje wiąże się ze zmianą w Białym Domu. Joe Biden dobrze zna Niemcy i Europejczyków i ceni stary kontynent jako wiarygodnego partnera. Jest również świadomy znaczenia rynku około 450 milionów ludzi w UE. Ale amerykański główny lobbysta w handlu transatlantyckim również nie ma złudzeń: "Demokraci niekoniecznie są znani z tego, że są partią wolnego handlu" - mówi szef AmCham - "Jeśli chodzi o interesy amerykańskiej gospodarki, Biden jest również twardym partnerem negocjacyjnym".

W rzeczywistości to Demokraci tradycyjnie opowiadają się raczej za protekcjonizmem niż wolnym handlem, podkreśla Joerg Kraemer, główny ekonomista Commerzbanku: "Mają tendencję do opowiadania, że amerykański robotnik stał się ofiarą globalizacji". Podobnie jak on, wielu obserwatorów zakłada, że Biden nie będzie spieszył się z blokowaniem taryf nałożonych przez Trumpa. "Biden przyjmie bardziej wiążący ton i nie będzie postępował tak chaotycznie", mówi Kraemer, ale niewiele zmieni się pod względem treści.

Niemiecka gospodarka ma niewielkie nadzieje na szybkie ożywienie rozmów w sprawie transatlantyckiej umowy handlowej (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji jest negocjowane od 2013 roku - PAP). Jako wiceprezydent Obamy, Biden odegrał kluczową rolę w negocjacjach. Ma aż nadto świadomość, że do TTIP nie doszło, głównie z powodu oporu Niemców - pisze Tagesschau.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

bml/ tebe/