Niemcy: Strajk na kolei: w ruchu dalekobieżnym kursuje co czwarty pociąg

Od godz. 2 w nocy w środę trwa w Niemczech strajk w przewozach pasażerskich na kolei. W ruchu dalekobieżnym kursuje mniej więcej co czwarty pociąg. Znaczne utrudnienia występują również w transporcie regionalnym i w kolei miejskiej S-Bahn. Strajkujący domagają się m.in. podwyżki płac.

Kolej poprosiła pasażerów o odłożenie podróży, które nie są absolutnie konieczne. Bilety, które zostały już zarezerwowane, zachowają ważność do 20 sierpnia. Możliwy jest również zwrot pieniędzy za bilety kolejowe - informuje w środę telewizja ARD.

"Poza kilkoma wyjątkami w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nic nie kursuje, czy to z Rostocku do Guestrow lub Hamburga, ze Schwerina do Wismaru, czy z Rugii do Berlina" - podał portal NDR.

Znaczne utrudnienia występują również w transporcie regionalnym i kolei miejskiej S-Bahn. Według Monachijskiego Stowarzyszenia Transportu, pociągi S-Bahn w Monachium kursują co godzinę, podobnie jest w Stuttgarcie. Również w Hamburgu, Lipsku i Dreźnie pociągi kursują z mniejszą częstotliwością.

Szczególnie dotknięte strajkiem są połączenia S-Bahn w Berlinie oraz połączenia regionalne między Berlinem a Brandenburgią.

W Berlinie nie kursuje Ringbahn, czyli linia S-Bahn okrążająca całe miasto, nie ma pociągów do i z dzielnicy Spandau. Sąsiadujący ze stolicą Niemiec Poczdam pozostaje połączony z Berlinem poprzez przedłużoną linię S1. Kolejka ma kursować co 20 minut, a wieczorami tylko co 40 minut - informuje portal rbb24.

We wtorek 95 proc. członków związku zawodowego maszynistów (GDL) opowiedziało się za strajkiem na tle płacowym w niemieckim przedsiębiorstwie kolejowym Deutsche Bahn (DB)

GDL chce poprzez strajk skłonić DB do złożenia lepszej oferty w sporze zbiorowym. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek płac o około 3,2 proc. Toczy się również spór o emerytury zakładowe. Strony sporu różnią się co do postulowanego czasu trwania i tempa wprowadzania podwyżek.

Strajk ma zakończyć się w piątek.

Związek podejmie w przyszłym tygodniu decyzję o ewentualnej kontynuacji strajku. GDL zapowiada, że wróci do stołu negocjacyjnego tylko wtedy, gdy DB złożą lepszą ofertę.

Z Berlina Berenika Lemańczyk