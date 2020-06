Niemcy: Strajki w centrach logistycznych Amazona

Pracownicy niemieckich centrów logistycznych sieci handlu internetowego Amazon podjęli w niedzielę wieczorem wraz z rozpoczęciem nocnej zmiany strajk, domagając się objęcia ich układem zbiorowym - poinformował w poniedziałek niemiecki związek zawodowy pracowników sektora usług Verdi.

Według niego przerwano pracę w centrach w Bad Hersfeld w Hesji, w Koblencji w Nadrenii-Palatynacie, w Rheinbergu i w Werne w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Lipsku. Wiadomości na temat skali uczestnictwa pracowników w strajku są rozbieżne - zaznacza agencja dpa.

"Z tego co widzimy, większość pracownic i pracowników pracuje całkiem normalnie. Na razie nie zauważyliśmy żadnych skutków dla naszej bieżącej działalności tak, że zamówienia od klientów załatwiane są zupełnie normalnie" - oświadczył Amazon.

Ze strony związkowej brak na razie zbiorczych danych określających rozmiary przyłączania się do strajku. W Lipsku oczekiwano w poniedziałek akcji strajkowej od 400 do 500 osób, natomiast w odniesieniu do innych centrów odpowiednie szacunki są na razie niedostępne - twierdzili związkowcy.

W ramach trwającego już ponad siedem lat sporu Verdi domaga się zawarcia układu zbiorowego, gwarantującego pracownikom Amazona ochronę ich zdrowia i bezpieczeństwo. Ponadto chce uwzględnienia w tym układzie warunków, wynegocjowanych już dla branży handlu detalicznego i wysyłkowego w poszczególnych regionach.

Amazon podkreśla natomiast, że jego pracownicy otrzymują już "zarobki na górnej granicy tego, jak wynagradza się pracę o porównywalnym charakterze" i przebywają w "bezpiecznym środowisku pracy" - również pod względem ochrony przed koronawirusem.

W Niemczech działa 13 centrów logistycznych Amazona. Zatrudniają one łącznie około 13 tys. osób.