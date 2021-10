Niemcy: Stroje z serialu "Squid Game" szczególnie poszukiwane przed Halloween

Serial "Squid Game" prawdopodobnie będzie miał duży wpływ na kształt tegorocznego Halloween w Niemczech; ciemnozielone dresy i czerwone kombinezony cieszą się dużym wzięciem - pisze w środę dziennik "Rheinische Post" i dodaje, że "policja patrzy na to z pewnym niepokojem".

W nocy z 31 października na 1 listopada w niektórych miejscach znów zrobi się strasznie. Duże i małe duchy, potwory i zombie pojawią się na ulicach. "W tym roku na Halloween zapewne pojawią się także postacie w ciemnozielonych dresach i czerwonych kombinezonach, ukrywające twarze za czarnymi maskami; kostiumy z południowokoreańskiego serialu +Squid Game+ cieszą się dużym zainteresowaniem" - pisze "RP".

"Policja patrzy na to z pewnym niepokojem" - zauważa gazeta. Osoby przebrane w kostiumy z serialu "mogą stać się nowymi klaunami z horroru, którzy kilka lat temu atakowali i brutalnie straszyli przechodniów" - mówi przewodniczący Niemieckiego Związku Zawodowego Policjantów w Nadrenii Północnej-Westfalii Erich Rettinghaus. "Osoby postronne nie są w stanie stwierdzić, czy jest to zabawa, czy nie, a nawet my, jako policja, nie zawsze możemy to stwierdzić w nagłych wypadkach" - ostrzega Rettinghaus. "Ketchup, na przykład, jako substytut krwi, nie jest rozpoznawalny jako taki na pierwszy rzut oka, zwłaszcza w ciemności".

W serialu "Squid Game" w dziewięciu odcinkach "opowiedziana jest historia prawie 500 osób, z których każda jest mocno zadłużona. Rywalizują w pozornie niegroźnych grach dla dzieci, aby wygrać miliony. Makabryczne zawody nie dają jednak drugiej szansy: ci, którzy nie przejdą do następnej rundy, zostają natychmiast zabici" - opisuje gazeta. Serial jest obecnie najchętniej oglądaną produkcją Netflixa na świecie.

Kostiumy można zamówić przez internet lub kupić w specjalistycznych sklepach. Czerwony kombinezon z kapturem kosztuje około 35 euro, a towarzysząca mu maska 8 euro; jednak nie wszędzie są one dostępne. Powodem jest zwiększony popyt i opóźnienia w dostawach z Azji.

Kostiumy strażników ze "Squid Game" z maską i pistoletem są znacznie bardziej popularne niż dresy ofiar. "Halloween jest strasznym świętem, ludzie chcą być tymi złymi" - komentuje Rene Georg, współwłaściciel Creativ-Discount & Party-Discount z siedzibami w Duesseldorfie, Kolonii i Heiligenhaus.

Każdy, kto w Halloween zostanie brutalnie przestraszony, ścigany lub nawet zaatakowany przez przerażającego klauna, zombie czy strażnika ze "Squid Game", powinien zaalarmować policję. "Grożenie ludziom młotkami, nożami lub innymi przedmiotami, nawet dla pozoru, jest przestępstwem karalnym" - informuje "RP". "Szczególnie wtedy, gdy zagrożona osoba ze strachu znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji - np. w ruchu drogowym. Sprawca ponosi wówczas odpowiedzialność karną i cywilną za skutki tego czynu".

Z Berlina Berenika Lemańczyk