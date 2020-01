Niemcy: Strzelanina w Badenii-Wirtembergii; media informują o sześciu zabitych

W miejscowości Rot am See na północnym wschodzie niemieckiej Badenii-Wirtembergii doszło w piątek do strzelaniny, w której raniono wiele osób i są tam prawdopodobnie również ofiary śmiertelne - poinformowała na Twitterze policja. Media informują o sześciu zabitych.

Według policji, wstępne ustalenia wskazują, że motywem działania sprawcy były sprawy uczuciowe. Mężczyzna został ujęty.