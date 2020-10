Niemcy: "Sueddeutsche Zeitung" przeprosiła pianistę Igora Levita

Opublikowany we wtorek na stronie internetowej niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung" list otwarty jego naczelnych redaktorów przeprasza pianistę Igora Levita za wydrukowany wcześniej artykuł na temat jego osoby. Część opinii uznała ten materiał za antysemicki.

"Wiele naszych czytelniczek i czytelników ostro skrytykowało tę publikację i jest oburzonych. Niektórzy odebrali tekst jako antysemicki, dostrzega się w nim także poniżenie Levita pod względem artystycznym i ludzkim. On też tak to widzi. Jest nam przykro i dlatego prosimy osobiście Igora Levita oraz nasze czytelniczki i czytelników o wybaczenie" - napisali Wolfgang Krach i Judith Wittwer.

Materiał zatytułowany "Igor Levit jest zmęczony" ukazał się w "Sueddeutsche Zeitung" w piątek i dotyczył tego, jak mieszkający w Niemczech pianista prezentuje siebie na Twitterze. W reakcji na artykuł umieścił na swoim koncie wpis "+Sueddeutsche Zeitung+ mi dokuczyła", co wywołało w sieci znaczny odzew krytykujący gazetę.

Krach i Wittwer zaznaczyli, że również w ich własnej redakcji artykuł wzbudził kontrowersje. Według nich, "zdecydowanie skrytykowano w redakcji termin +ideologia bycia ofiarą+, którego co prawda użyto w tekście w ogólnym odniesieniu do mediów społecznościowych, ale można go było zrozumieć jako dotyczącego Levita". Pianista urodził się w Rosji w żydowskiej rodzinie, która potem wyemigrowała do Niemiec.

"Kwestią tego, czego i jak możemy się z tej sprawy nauczyć, będziemy się nadal zajmować" - zapewniło kierownictwo "SZ".