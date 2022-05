Niemcy: Szczepienia przeciw Covid-19 dla dzieci od 5 roku życia

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) rekomenduje szczepienie przeciw Covid-19 dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat szczepionką firm Pfizer i BioNTech. Wcześniej zalecenie takie dotyczyło jedynie dzieci w tym wieku ze schorzeniami – informuje we wtorek „Tagesspiegel”.

Jak wyjaśnił pediatra i członek Stiko, Martin Terhardt, decyzja została podjęta jednogłośnie, ponieważ eksperci spodziewają się jesienią ponownego wzrostu zakażeń koronawirusem.

Dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat mają otrzymać jednorazową, odpowiednio zmniejszoną dawkę szczepionki Pfizera - niezależnie od tego, czy przeszły już infekcję, czy nie. Dopuszczona będzie także szczepionka Moderny u dzieci od sześciu do jedenastu lat, ale w tym przypadku "jest mniej danych, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności" preparatu.

"Jeśli chodzi o ewentualną drugą dawkę szczepień dla dzieci, Stiko chce poczekać i zobaczyć, jaki będzie rozwój sytuacji jesienią, by móc ocenić, który wariant wirusa dominuje i jakie szczepionki będą do tego czasu dostępne" - dodaje Terhardt. Zaznacza, że w przypadku dzieci jedna dawka szczepionki często jest uważana za wystarczającą, a szczepienie przeprowadzane u dzieci, które już przeszyły infekcję zapewnia tzw. hybrydową odporność podstawową.

"To zalecenie Stiko ma na celu przygotowanie do jesieni. Będzie to trzecia jesień z koronawirusem" - wyjaśnia Reinhard Berner, dyrektor Kliniki i Polikliniki Medycyny Dziecięcej i Młodzieży w Dreźnie, ekspert Stiko.