Niemcy: Szef Agencji ds. Sieci: przed naszym krajem co najmniej dwie trudne zimy

Wyznaczone przez rząd cele, dotyczące napełniania magazynów gazu przed zimą na poziomie 95 proc., będą trudne do osiągnięcia - ocenia szef Federalnej Agencji ds. Sieci Klaus Mueller. Jego zdaniem, mimo przygotowywanych zapasów gazu, najbliższe dwie zimy „będą co najmniej ciężkie”.

Opinię szefa Federalnej Agencji ds. Sieci przytoczył w czwartek portal gazety "Berliner Zeitung".

"To nie jest kwestia najbliższej zimy, ale co najmniej dwóch. Kolejna zima może być jeszcze cięższa" - prognozuje Mueller. "Musimy zmagazynować dużo gazu przez co najmniej kolejny rok. Mówiąc wprost: to będą co najmniej dwie ciężkie zimy".

Jak zaznaczył, nie spodziewa się, by kolejne wyznaczone przez Ministerstwo Gospodarki cele w zakresie zapełniania magazynów gazem udało się osiągnąć tak szybko, jak pierwszy. Plany zakładają osiągnięcie do 1 października 85 proc. zapełnienia zbiorników, a do 1 listopada - 95 proc.

"To bardzo ambitny cel" - przyznał szef Federalnej Agencji ds. Sieci.

"Nie będziemy w stanie tego osiągnąć, ponieważ poszczególne magazyny zaczynały z bardzo niskiego poziomu" - zauważył Mueller. Jak dodał, dlatego zimą prawdopodobnie można będzie spodziewać się lokalnych niedoborów gazu.

Marzena Szulc