Niemcy: Szef CDU pochwalił premiera Bawarii za rozwiązanie antysemickiej „afery ulotkowej”

Przewodniczący CDU Friedrich Merz pochwalił w poniedziałek premiera Bawarii Markusa Soedera (CSU) za sposób zakończenia „afery ulotkowej”, związanej z jego zastępcą. Wicepremierowi Hubertowi Aiwangerowi (Wolni Wyborcy) zarzuca się napisanie i rozpowszechnianie antysemickiej ulotki w czasach szkolnych.

W niedzielę, prawie tydzień od wybuchu afery, Soeder ogłosił, że Aiwanger pozostanie na stanowisku wicepremiera i ministra gospodarki landu położonego na południu RFN. Zdaniem Soedera dymisja byłaby "nieproporcjonalnym" krokiem - przypomniał portal dziennika "Welt".

Premier Bawarii uzasadniał, że podjął decyzję "po ogólnej ocenie" sytuacji i rozmowie z Aiwangerem, który "wielokrotnie zapewniał go, że to nie on napisał ulotkę, ponadto przeprosił i wyraził skruchę". "Nie ma dowodu na to, że to Aiwanger napisał ulotkę" - podkreślił Soeder. Do autorstwa ulotki przyznał się kilka dni temu starszy brat Huberta Aiwangera.

"W ciągu ostatnich kilku dni Soeder miał cholernie trudne zadanie i poradził sobie z nim znakomicie" - skomentował w poniedziałek decyzję premiera Bawarii lider CDU w trakcie wspólnego wystąpienia z Soederem w namiocie piwnym podczas festiwalu folklorystycznego w Abensberg (Dolna Bawaria). Zdaniem Merza, Soeder postąpił "bardzo dobrze" i "podjął słuszną decyzję".

Sam Aiwanger przez tydzień od wybuchu afery "nie widział powodu do składania dymisji" i stawiał się w pozycji ofiary, przekonując, że cała afera była jedynie "kampanią oszczerstw", prowadzoną przez jego przeciwników w celu osłabienia Wolnych Wyborców przed październikowymi wyborami w Bawarii.

Pozostawienie na stanowisku Aiwangera skrytykowała we wpisie na platformie X (dawnym Twitterze) Ricarda Lang, wiceprzewodnicząca Zielonych. "Nie chodzi tu o 17-letniego Huberta Aiwangera, ale o to, jak ten 52-latek traktuje swoją przeszłość. Przedstawia się jako ofiara, nie ponosi odpowiedzialności. I zostaje za to nagrodzony przez Markusa Soedera" - stwierdziła Lang.

"Markus Soeder przedkłada taktykę nad przyzwoite postępowanie. Zadaniem polityka powinno być (...) rozwianie wszelkich wątpliwości, dotyczących antysemityzmu i kultury pamięci. Takie zachowanie nie ma nic wspólnego z kulturą i przyzwoitością" - podkreśliła Lang.

8 października w Bawarii odbędą się wybory do landtagu, a CSU deklarowała, że po wyborach chce nadal tworzyć koalicję z Wolnymi Wyborcami. W Bawarii CSU rządzi w koalicji z Wolnymi Wyborcami od 2018 roku.