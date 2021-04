Niemcy: Szef CSU: to od CDU zależy, kto będzie kandydatem na kanclerza

Przywódca bawarskiej CSU Markus Soeder oznajmił, że jest gotowy ubiegać się o stanowisko kanclerza Niemiec z ramienia chadeckiej koalicji z CDU, ale to do tej większej partii należy wybór kandydata.

Soeder odniósł się w ten sposób podczas poniedziałkowej konferencji prasowej do walki z liderem CDU Arminem Laschetem o kandydaturę chadeckiej unii na kanclerza we wrześniowych wyborach.

Premier Bawarii zapewnił, że wciąż jest gotowy reprezentować koalicję, jednak jeśli CDU "szeroką większością" wybierze Lascheta, zaakceptuje ten wybór.

"Jeśli CDU dziś podejmie jasną decyzję, zaakceptujemy to. CDU jest silniejszą i większą siostrą i tylko ona może zdecydować, czy taka szeroka większość istnieje, czy nie" - powiedział polityk.

Soeder jednocześnie odrzucił zaproszenie Lascheta na posiedzenie federalnego zarządu CDU w poniedziałkowy wieczór, tłumacząc, że nie chce ingerować w sprawy CDU. Laschet chciał, by na tym posiedzeniu podjęto ostateczną decyzję ws. kandydatury.

Spór o to, kto powinien być kandydatem chadeckiej koalicji, pierwotnie miał być zakończony do końca ubiegłego tygodnia, jednak dotąd nie znaleziono porozumienia. Prezydium CDU poparło w ubiegłym tygodniu kandydaturę Lascheta na kanclerza, jednak bawarska CSU domagała się, by wspólnego kandydata wybrano w głosowaniu. 56-letni premier Bawarii Soeder ma znacznie lepsze notowania w sondażach od 60-letniego Lascheta, który jest premierem najludniejszego kraju związkowego Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii.

Kandydat CDU/CSU ma szansę na objęcie schedy po Angeli Merkel na stanowisku kanclerza. Według ostatniego badania ośrodka INSA, chadecy mogą liczyć na poparcie 28 proc. wyborców, mając 8 p.p. przewagi nad Zielonymi. Ta druga pod względem popularności partia w poniedziałek oficjalnie wskazała Annalennę Baerbock jako swoją kandydatkę na kanclerza.