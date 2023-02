Niemcy: Szef frakcji SPD za dyplomacją w kwestii wojny na Ukrainie

"Czasami jestem zaskoczony reakcjami, jakie wywołuję, gdy używam terminu dyplomacja. Sprowadza się to do negocjacji z Putinem, ale tak nie jest. Dyplomacja może utorować drogę do późniejszych negocjacji" - powiedział w kontekście wojny na Ukrainie lider frakcji SPD Rolf Muetzenich.

"(...) w czasach wojny nieuchronnie mówi się o tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie i jak stopniowo osiągnąć pokój lub przynajmniej zawieszenie broni. W obecnych warunkach wydaje mi się to niestety bardzo odległe", stwierdził Muetzenich w wywiadzie dla gazety "Frankfurter Rundschau".

Polityk SPD wyjaśnił, że "Moskwa nie chce jeszcze zawieszenia broni ani pokoju. Niemniej jednak dobrze się stało, że turecki prezydent Erdogan, sekretarz generalny ONZ Guterres, ale także inne kraje i organizacje międzynarodowe próbowały przynajmniej w międzyczasie osiągnąć porozumienia na drodze dyplomacji - na przykład w sprawie dostaw zboża, wymiany więźniów czy ochrony elektrowni atomowych. Tego też nie możemy odpuścić".

