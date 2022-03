Niemcy: Szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa: Rosją powinna rządzić osoba, na której można polegać

"Rosją powinna rządzić osoba, na której można polegać" - powiedział w poniedziałek agencji Reutera szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Christoph Heusgen. Bronił słów prezydenta USA Joe Bidena, który podczas niedawnej wizyty w Warszawie podkreślił, że prezydent Rosji Władimir Putin nie może pozostać na stanowisku.

"Społeczność międzynarodowa ma interes w tym, by ważnym krajem, jakim jest Rosja, rządziła osoba, na której można polegać" - powiedział były niemiecki dyplomata.

"Stwierdzenie Bidena odzwierciedla jedynie fakt, że Rosja pod rządami Putina roztrwoniła wszelką wiarygodność po tym, jak naruszyła fundamentalne dokumenty prawa międzynarodowego" - ocenił Heusgen.

Na zakończenie sobotniego przemówienia w Warszawie Biden powiedział: "Na litość boską, on (Putin - PAP) nie może pozostać przy władzy", które przez komentatorów zostało odebrane jako wezwanie do zmiany władzy na Kremlu. Biały Dom sprecyzował później, że amerykański prezydent nie mówił o zmianie reżimu w Rosji, a chodziło mu jedynie o to, że "Putinowi nie można pozwolić na sprawowanie władzy nad swoimi sąsiadami lub regionem".