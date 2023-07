Niemcy: Szef MSZ Czech: Rosja będzie stanowić zagrożenie dla kontynentu europejskiego przez dziesięciolecia

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky widzi niebezpieczeństwo również dla swojego kraju. "Nasze zagrożenie nie jest wyimaginowane. Rosja będzie stanowić zagrożenie dla kontynentu europejskiego przez dziesięciolecia", powiedział w wywiadzie dla dziennika "Tagesspiegel".

Problemy bezpieczeństwa Czech to również problemy Niemiec. "Nasze gospodarki są silnie współzależne. (...) Gospodarczo stworzyliśmy wspólną przestrzeń. Jeśli my jesteśmy w niebezpieczeństwie, to Niemcy też. Jesteśmy ze sobą połączeni", podkreślił minister w rozmowie, którą we wtorek opublikował portal gazety.

Na szczycie NATO w przyszłym tygodniu tematem będzie także przystąpienie Ukrainy do sojuszu. Zapytany czy Ukraina jest już na to gotowa Jan Lipavsky stwierdził: "Nie, jeszcze nie jest. Ale musi się stać (gotowa). W naszym interesie jest pomóc Ukrainie w tym procesie. Dotyczy to zarówno NATO, jak i UE".