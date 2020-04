Niemcy: Szef MSZ krytykuje decyzję Trumpa w sprawie wstrzymania pieniędzy dla WHO

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w środę krytycznie odniósł się do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o zaprzestaniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Stwierdził, że WHO jest jedną z najlepszych inwestycji.

"Obwinianie w niczym nie pomaga. Wirus nie zna granic" - napisał na Twitterze Maas odnosząc się do informacji o decyzji Trumpa o wstrzymaniu pieniędzy dla WHO.

"Musimy blisko współpracować przeciwko #COVID19. Jedną z najlepszych inwestycji jest wzmocnienie ONZ, szczególnie niedofinansowanej WHO, np. w celu opracowania i dystrybucji testów i szczepionek" - zaznaczył minister spraw zagranicznych Niemiec.

Trump we wtorek ogłosił decyzję o wstrzymaniu płacenia składek na organizację, obwiniając WHO o błędy kosztujące życie "wielu ludzi". Pieniądze mają być wstrzymane do czasu wyjaśnienia roli organizacji w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Wcześniej prezydent USA oskarżał oenzetowską agencję o sprzyjanie Chinom.

Stany Zjednoczone są największym płatnikiem, jeśli chodzi o finansowanie WHO przez poszczególne kraje. W tym roku USA miały przekazać na Światową Organizację Zdrowia blisko 116 mln dolarów.