"Rezygnacja z Nord Stream 2 zbliży Rosję do Chin"

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas ostrzegł w środę w Bundestagu, że rezygnacja z gazociągu Nord Stream 2 zbliży Rosję do Chin. Na Twitterze zażądał od władz rosyjskich natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

"Ci, którzy kwestionują Nord Stream 2, muszą również rozważyć, przynajmniej geostrategicznie, jakie to będzie miało konsekwencje i co to oznacza dla wpływu Europy na Rosję" - powiedział Maas niemieckim posłom. Dodał, że to samo odnosi się do pomysłu "oddzielenia" się od Chin.

"Musi być absolutnie jasne, dokąd to doprowadzi w kategoriach geostrategicznych: zbliży do siebie Rosję i Chiny" - oświadczył Maas.

Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE.

Maas uważa, że kolejne sankcje związane z uwięzieniem Nawalnego i zatrzymywaniem uczestników pokojowych demonstracji w Rosji muszą być skierowane przeciwko ludziom odpowiedzialnym za takie działania.





Wir fordern von Moskau die unverzügliche Freilassung Alexej @navalny und der festgenommenen Demonstranten. Sie tun nichts weiter als die Freiheiten zu fordern, die ihnen die russische Verfassung zugesteht und die der russische Staat ihnen verweigert. #Bundestag (1/2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 10, 2021

"Żądamy od Moskwy natychmiastowego uwolnienia Aleksieja Navalny i aresztowanych demonstrantów. Nie robią nic innego, jak tylko domagają się swobód, które przyznaje im rosyjska konstytucja, a których odmawia im rosyjskie państwo. Bardzo wyraźnie zaznaczyliśmy nasze zainteresowanie lepszymi stosunkami z #Rosja i naszą gotowość do dialogu. Klucz do tego nie leży jednak obecnie w Berlinie czy Brukseli, ale w Moskwie" - napisał na Twitterze szef niemieckiego MSZ.

Do swoich wpisów Maas dodał hashtag #Bundestag. W niemieckim parlamencie trwa w środę debata na temat polityki wobec Rosji m.in. w kontekście dokończenia budowy Nord Stream 2.