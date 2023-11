Niemcy: Szef MSZ RP: to, że obecnie jest czas na intensywne działania w kierunku rozszerzenia UE nie budzi wątpliwości (aktualizacja)

To, że obecnie jest czas na intensywne działania w kierunku rozszerzenia UE, nie budzi w dyskusjach wątpliwości; dyskusję i negatywne reakcje wzbudzają natomiast propozycje zmian w traktatach - oświadczył w czwartek w Berlinie minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau, który wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej.

Spotkanie ministrów poświęcone było unijnej polityce rozszerzenia i reformie instytucjonalnej. Polskę reprezentował minister Rau.

Konferencję "Większa, silniejsza Unia - tworząc Unię Europejską zdolną do rozszerzenia i przyszłych członków gotowych do przystąpienia" zorganizowano w siedzibie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Otworzyła ją szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

Sześć państw Bałkanów Zachodnich - Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia - znajduje się na różnych etapach procesu przystępowania do UE. W ubiegłym roku Mołdawia i Ukraina uzyskały status krajów kandydujących. Na otrzymanie tego statusu czeka również Gruzja.

Podczas rozmowy z dziennikarzami po konferencji Rau wskazał, że tematem spotkania była m.in. kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej. Jak przekazał, teza, że obecnie jest czas na podjęcie intensywnych działań w kierunku rozszerzenia UE "w dyskusjach nie budził żadnych wątpliwości".

"Natomiast ten drugi element, który sprowadza się faktycznie do takiego reformowania instytucji unijnych, w których to proces podejmowania decyzji nie opierałby się w żadnej praktycznie formule o zasadę jednomyślności, wzbudził dość istotną dyskusję, i to zarówno w formule dyskusji plenarnej czy w podgrupach, ale oczywiście także w negatywne reakcje w rozmowach zakulisowych" - dodał szef MSZ, odnosząc się do debatowanych w Parlamencie Europejskim propozycji zmian w traktatach unijnych. Dodał, że proponowanym reformom, oprócz Polski, sprzeciwia się "jeszcze kilka państw".

Minister Rau, pytany o kwestię dołączenia Ukrainy do UE, podkreślił, że "Polska popiera rozpoczęcie w grudniu tego roku negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej z Ukrainą". "Oczywiście, nasze stanowisko sprowadza się też do wspierania perspektywy transatlantyckiej Ukrainy" - dodał.

Podczas spotkania z dziennikarzami szef MSZ został spytany także o kwestię ewakuacji polskich obywateli ze Strefy Gazy do Egiptu przez przejście graniczne w Rafah, które w środę zostało otwarte dla osób z zagranicznymi paszportami.

"Niestety, nasi obywatele nadal pozostają w Strefie Gazy. Jest to 28 osób plus 3 członków rodzin, bo to także rodziny mieszane. Wczoraj miałem możliwość rozmowy z moim egipskim odpowiednikiem - zapewnił mnie, że jeśli tylko strona egipska uzyskuje informacje o cudzoziemcach, którzy będą zwalniani ze Strefy Gazy z możliwością wejścia na terytorium Egiptu, jeśli tylko taki sygnał strona izraelska przekazuje Egipcjanom, to zwracają się oni do placówek w Kairze i zarówno dyplomaci, jak i służby konsularne przygotowują możliwie najszybsze zabranie tych cudzoziemców najpierw do Kairu, a następnie umożliwiają jak najszybsze opuszczenie Egiptu" - powiedział szef MSZ.

Jak dodał, "problem polega na tym, że tych wszystkich cudzoziemców w Strefie Gazy jest obecnie 8 tysięcy". "Z informacji, które uzyskałem od ministra spraw zagranicznych Egiptu, wynika, że nie należy się spodziewać większej przepustowości dziennej (...), niż około 400 osób dziennie. Wynika to z tego, najprawdopodobniej z tego, że służby izraelskie są bardzo skrupulatne w sprawdzaniu różnych koneksji tych cudzoziemców" - dodał.

Rau zapewnił, że polskie placówki utrzymują stały kontakt z polskimi obywatelami w Stefie Gazy. "W tej kwestii są zaangażowane zarówno placówki w Egipcie, jak i w Tel Awiwie i oczywiście misji w Ramallah (polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne przy Palestynie - PAP). Problem polega na tym, że nasz kontakt z tymi obywatelami, jakkolwiek jest drożny, to jest nieregularny. To nie są osoby, które znajdują się w jednym miejscu" - wskazał.

Szef MSZ dodał, że polskie władze wiedzą, gdzie znajdują się polscy obywatele w Strefie Gazy i "co mniej więcej u nich się dzieje". "Teraz czekamy na decyzje strony izraelskiej niejako włączenia naszych obywateli do tych transportów, które strona izraelska przygotowuje" - powiedział.

Pytany przez dziennikarzy, jak ocenia relacje polsko-niemieckie, szef dyplomacji RP doparł, że są one "dalekie od godnych pożądania".

"Największym problemem jest nieprzyjmowanie przez stronę niemiecką wszystkich konkluzji, które wynikają z raportu dotyczącego strat wojennych i nieustosunkowanie się w konstruktywny sposób do wszystkich kwestii, które poruszyliśmy w nocie, którą wysłaliśmy do rządu niemieckiego ponad rok temu" - powiedział.

Minister Rau dodał także, że polski rząd absolutnie różni się ze stroną niemiecką w sprawie wizji integracji europejskiej.

"My jesteśmy za Europą suwerennych państw, a strona niemiecka dąży w sposób oczywisty do zmiany sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. To, co bardzo ważne, takie głosy pojawiły się w dyskusji, nawet minister ukraiński (gościem konferencji był także szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba - PAP) zwracał na to uwagę, że połączenie zapowiadanego zdynamizowanego procesu rozszerzenia Unii z propozycją takich reform, które miałyby się sprowadzać do podejmowania decyzji w wyniku rezygnacji z zasady jednomyślności, mogą doprowadzić do opóźnienia procesu rozszerzenia Unii lub nawet stanowić wymówkę dla tego rozszerzenia" - ocenił Rau.