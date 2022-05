Niemcy: Szef MSZ Ukrainy: dajcie nam wszystko, czego potrzebujemy, a my pokonamy Rosję

Dajcie nam wszystko, czego potrzebujemy, a my powstrzymamy Rosję i pokonamy ją na Ukrainie, żeby nigdy nie zapukała do waszych drzwi - powiedział zwracając się do Niemców minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w sobotę wieczorem w Bild TV.

"Czasami lepiej jest pomóc komuś innemu i znieść krótki okres niedostatku, niż siedzieć w domu, oglądać telewizję i nic nie robić, tylko pozwolić, by problem w końcu zapukał do twoich drzwi", podkreślił.

Pytany o działania wojenne Rosjan Kułeba powiedział: "Putin źle ocenił sytuację. Źle ocenił ludzi na Ukrainie i przyjaciół, którzy stoją po naszej stronie na całym świecie. (...) Co mnie zaskoczyło: jak bardzo są bezwzględni, jak wiele okrucieństw popełniają. Nie mogą prowadzić uczciwej wojny i wygrać, więc zabijają, gwałcą i niszczą". (...) "Na Ukrainie nawet nie nazywamy Rosjan zwierzętami, bo zwierzęta zachowują się lepiej niż Rosjanie".

Szef ukraińskiego MSZ podkreślił też w rozmowie z Bild TV: "Chcę usiąść na sali sądowej w międzynarodowym trybunale karnym i chcę zobaczyć Putina na ławie oskarżonych".

Z Berlina Berenika Lemańczyk