Niemcy: Szef Pentagonu Austin: rozpoczniemy szkolenie Ukraińców na Abramsach w ciągu kilku tygodni (aktualizacja)

Przyspieszyliśmy harmonogram dostarczania czołgów Abrams Ukrainie i już w ciągu najbliższych tygodni trafią one do Niemiec na potrzeby szkolenia ukraińskich żołnierzy - ogłosił w piątek sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas konferencji po spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Przyspieszyliśmy harmonogramy dostaw naszych M1 Abrams, by wzmocnić zdolności pancerne Ukrainy w nadchodzących miesiącach. I te M1, których Ukraińcy będą używać do szkoleń, przybędą tu do Niemiec w ciągu najbliższych kilku miesięcy" - powiedział Austin.

Jak dodał, w ciągu ostatnich kilku miesięcy państwa grupy kontaktowej wysłały Ukrainie ponad 230 czołgów i ponad 1,5 tys. pojazdów opancerzonych, m.in. na potrzeby tworzonych dziewięciu ukraińskich brygad pancernych.

Występujący obok Austina przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley uzupełnił, że czołgi, które w maju trafią do Niemiec, będą wozami szkoleniowymi, a dopiero później wysłane zostaną maszyny przeznaczone do walki na Ukrainie. Stwierdził, że Abramsy są najlepszymi czołgami na świecie i będą miały wpływ na wydarzenia na polu bitwy, ale zastrzegł, że w wojnie nie ma "cudownych środków".

Milley dodał, że obecnie szkolenie w amerykańskich bazach w Niemczech przechodzi 2,5 tys. ukraińskich żołnierzy, a ukończyło je już 8,8 tys. Stwierdził, że celem koalicji jest wyszkolenie i wyposażenie dziewięciu pancernych brygad, by "prowadzić albo ofensywne, albo defensywne operacje".

"Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Więc kiedykolwiek i gdziekolwiek Ukraina zdecyduje się ich użyć, będziemy kontynuować to wsparcie. I jestem bardzo pewny co do ich zdolności do odniesienia sukcesu" - zaznaczył wojskowy.

Generał ocenił też, że mimo powolnych postępów Rosji w Bachmucie ukraińskie wojska sprawują się bardzo dobrze, wciąż broniąc się przed atakami Rosjan po miesiącach walk.

"Rosja zużywa znaczące siły w zamian za bardzo niewielkie zyski" - powiedział gen. Milley, analizując obecną sytuację na polu walki. "W przeciwieństwie do sił ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki. Ich morale jest słabe, a dyscyplina ulega erozji. Rosja ucieka się do zacieśniania przepisów dotyczących poboru, masowo wrzucając swoich obywateli w chaos wojny" - dodał.

Pytany o ewentualne dostawy F-16 lub zachodnich myśliwców dla Ukrainy, generał powtórzył dotychczasowe stanowisko USA, argumentując, że nie jest to najlepszy sposób na zapewnienie kontroli nad przestrzenią powietrzną.

"Z perspektywy wojskowej zadaniem jest kontrola przestrzeni powietrznej i może ona zostać osiągnięta na wiele sposobów. A najbardziej wydajnym, efektywnym kosztowo sposobem w tej chwili jest (działanie) poprzez obronę powietrzną" - zaznaczył generał.

Oskar Górzyński