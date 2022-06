Niemcy: Szef policji kryminalnej: Chcemy postawić przed sądem sprawców zbrodni wojennych Rosji na Ukrainie

Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) bada kilkaset tropów w sprawie zbrodni wojennych, popełnionych przez rosyjskich żołnierzy na Ukrainie. "Do tej pory otrzymaliśmy trzycyfrową liczbę wskazówek" - powiedział gazecie "Welt am Sonntag" szef BKA Holger Muench. "Chcemy pociągnąć sprawców do odpowiedzialności".

"Sprawdzamy wszystkie tropy, szukamy informatorów i zbieramy dowody. W ten sposób przygotowujemy się do ewentualnego postawienia w Niemczech zarzutów osobom, które obarcza się odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne na Ukrainie" - poinformował szef BKA. "Wcześniej tropiliśmy sprawców, którzy naruszyli prawo międzynarodowe w Syrii i Rwandzie, i dopilnowaliśmy, by odpowiednie zarzuty zostały postawione przed niemieckimi sądami".

Muench podkreśla, że "dochodzenia takie są jednak długotrwałe - często mijają lata lub dziesięciolecia, zanim osoby odpowiedzialne zostaną postawione przed sądem".

Muench powiedział "Welt am Sonntag", że "uchodźcy wojenni z Ukrainy są informowani o dochodzeniach niemieckiej policji. Osoby, które mogą i chcą udzielić informacji, otrzymują w pierwszej kolejności opracowany przez nas kwestionariusz. Na tej podstawie prowadzone są dalsze czynności dochodzeniowe, np. przesłuchania świadków i poszkodowanych. Do tej pory otrzymaliśmy trzycyfrową liczbę wskazówek. Ponadto oceniane są publikacje w Internecie. Wszystko to odbywa się w ramach wymiany międzynarodowej - na przykład z Europolem, gdzie istnieje baza danych służąca do uporządkowanego gromadzenia wskazówek".

Zapytany czy prowadzone jest również śledztwo w sprawie odpowiedzialności przywódców wojskowych i politycznych, szef BKA przyznał, że "to jest najtrudniejsza część naszych badań, skomplikowana praca nad układanką. Naszym jasnym celem jest zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za okrucieństwa, udowodnienie ich czynów w prowadzonych przez nas dochodzeniach oraz postawienie ich przed sądem".

Zgodnie z zasadą jurysdykcji uniwersalnej zbrodniarze wojenni mogą być sądzeni także w Niemczech. Czy Muench spodziewa się, że wkrótce będą takie procesy? "To jest nasz cel, nawet jeśli może to zająć dużo czasu" - oświadczył szef BKA. "Jesteśmy dopiero na samym początku śledztwa w sprawie wojny na Ukrainie. Federalny prokurator generalny, w imieniu którego prowadzimy śledztwo, prowadzi obecnie dochodzenie strukturalne, ale nie prowadzi postępowania przeciwko indywidualnym podejrzanym. Ale ostatecznie chcemy oczywiście pociągnąć sprawców do odpowiedzialności".

Z Berlina Berenika Lemańczyk