Niemcy: Szef stowarzyszenia nauczycieli: w niektórych szkołach "są prawie wyłącznie muzułmańscy uczniowie"

W dużych miastach Niemiec "coraz więcej uczniów w szkołach to muzułmanie". W niektórych szkołach podstawowych "są prawie wyłącznie muzułmańscy uczniowie", powiedział dziennikowi "Bild" szef niemieckiego stowarzyszenia nauczycieli Stefan Duell. Jego zdaniem stwarza to niebezpieczeństwo, że nienawiść rodziców do Żydów może być przenoszona przez dzieci do szkoły.

"Obecna sytuacja jest wyzwaniem dla szkół. Musimy radzić sobie z tym, jakie pochodzenie mają uczniowie, co dzieje się w domu rodziców", stwierdził Duell.

Istnieje niebezpieczeństwo, że mowa nienawiści, na razie wyrażana przez pojedynczych uczniów na ulicach, przeniesie się także do szkół, zauważył przewodniczący stowarzyszenia nauczycieli.

Jednak również "musimy uważać, aby nie narazić wszystkich muzułmańskich uczniów na podejrzenia" - podkreślił Duell.

Niedawno w Berlinie doszło do fizycznego ataku na nauczyciela, ponieważ chciał odebrać uczniowi palestyńską flagę, przypomina portal dziennika "Bild".