Niemcy: Szef Urzędu Ochrony Konstytucji: taka jak teraz nienawiść do Żydów na niemieckich ulicach przypomina najgorsze czasy w historii

Liczba antysemickich przestępstw i aktów przemocy jest od lat bardzo wysoka, ale to, czego teraz doświadczamy, jest punktem zwrotnym - powiedział tygodnikowi "Spiegel" szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang. "Taka nienawiść do Żydów na niemieckich ulicach jest nie do zniesienia. Przypomina to najgorsze czasy w historii Niemiec".

"Od 7 października (dzień ataku Hamasu na Izrael - PAP) w Niemczech odnotowano już około 1800 przestępstw, związanych z atakami terrorystycznymi przeciwko Izraelowi, co jest niezwykle wysoką liczbą" - powiedział Haldenwang. "Obawiam się, że ta nowa fala antysemityzmu będzie nas niepokoić jeszcze przez długi czas" - dodał.

Szef Urzędu Ochrony Konstytucji podkreślił, że trzeba liczyć się z możliwością ukierunkowanej przemocy wobec Żydów. "Zadaniem policji i Urzędu Ochrony Konstytucji jest intensywne zbadanie, czy islamiści lub inni ekstremiści nie planują ewentualnych przestępstw, zwłaszcza jeśli wojna w Izraelu i Strefie Gazy nasili się".

"Naszą wielką obawę budzi to, że w miarę trwania wojny w Strefie Gazy pojawią się niepokojące obrazy. I że doprowadzi to do dalszej radykalizacji także tutaj, w Niemczech" - powiedział Haldenwang.

Jak dotąd wiele propalestyńskich demonstracji miało pokojowy charakter. "Ale były też protesty gloryfikujące okrucieństwa Hamasu. Szokujące jest to, że rozdawano słodycze z radości z powodu terroru. Niektóre żydowskie domy zostały oznaczone gwiazdą Dawida" - przypomniał.

Zdaniem szefa Urzędu Ochrony Konstytucji "wszystko to jest sygnałem alarmowym, że sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu. Taka nienawiść do Żydów na niemieckich ulicach jest nie do zniesienia. Przypomina to najgorsze czasy w historii Niemiec".

Z Berlina Berenika Lemańczyk