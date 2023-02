Niemcy: Szefowa MSW apeluje o lepsze rozmieszczenie ukraińskich uchodźców w Europie

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wezwała do lepszego rozmieszczenia ukraińskich uchodźców w Europie, gdyby doszło do kolejnej fali uchodźczej. "Polska przyjęła do tej pory ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców, Hiszpania 160 tys. Tak nie może pozostać" - powiedziała w niedzielę gazecie "Bild am Sonntag".

"Jeśli dojdzie do kolejnego dużego ruchu uchodźców z Ukrainy, to trzeba ich lepiej rozmieścić w Europie. W szczególności należy odciążyć naszych wschodnioeuropejskich sąsiadów. Polska przyjęła do tej pory ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców, Hiszpania 160 tys. Tak nie może pozostać" - powiedziała szefowa MSW.

Do Niemiec przybyło ponad milion uchodźców z Ukrainy. "Udało im się ocalić życie przed okrutną wojną Putina. Dla kobiet i dzieci, które uciekły z Ukrainy, nie możemy określić limitu przyjęć. Dlatego zrobiliśmy wiele, aby ograniczyć nielegalną migrację z innych państw: na przykład poprzez bardziej intensywne kontrole graniczne" - stwierdziła Faeser.

bml/ zm/