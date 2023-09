Niemcy: Szefowa MSW za przedłużeniem specjalnej ochrony w UE dla ukraińskich uchodźców

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser opowiedziała się za przyznaniem ukraińskim uchodźcom wojennym specjalnej ochrony w Europie po marcu przyszłego roku. "Bardzo popieram przedłużenie statusu ochrony uchodźców z Ukrainy przez Unię Europejską" - powiedziała Faeser w piątek gazetom grupy medialnej Funke.

"Wkrótce omówię tę kwestię i podejmę decyzję z innymi ministrami spraw wewnętrznych UE" - dodała szefowa MSW.

"Musimy nadal chronić życie wielu ludzi, którzy musieli uciekać przed barbarzyńską wojną Putina" - podkreśliła Faeser. Ochronę w Niemczech znalazło ponad milion Ukraińców, w większości kobiet i dzieci.

Po ataku Rosji na Ukrainę państwa członkowskie UE po raz pierwszy wspólnie uruchomiły tzw. dyrektywę o tymczasowej ochronie w związku z dużą liczbą uchodźców. Rozporządzenie to zapewnia, że osoby bez procedur azylowych otrzymują prawo do pobytu szybko i bez zbędnej biurokracji. Uchodźcy mogą podjąć pracę w państwach UE, mają ubezpieczenie zdrowotne i mogą posyłać swoje dzieci do szkoły.

Dyrektywa została już dwukrotnie automatycznie przedłużona, za każdym razem o sześć miesięcy; trzecie przedłużenie nie jest planowane. W celu dalszego przedłużenia po 4 marca ministrowie spraw wewnętrznych UE muszą głosować nad wnioskiem Komisji Europejskiej. W środę przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ogłosiła przed Parlamentem Europejskim, że Komisja zaproponuje państwom członkowskim przedłużenie tymczasowej ochrony. Kolejne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych UE odbędzie się 28 września w Brukseli.

Z Berlina Berenika Lemańczyk