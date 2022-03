Niemcy: Szefowa MSZ do Ukrainek: stoimy po waszej stronie

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podkreśliła solidarność z ukraińskimi kobietami. "Widzimy was, stoimy po waszej stronie" – powiedziała polityk w poniedziałek w Berlinie podczas wydarzenia z okazji przypadającego 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet.

"Dzisiaj nasze serca są z odważnymi kobietami z Ukrainy"- mówiła Baerbock. "Chcę wam powiedzieć: "widzimy was. Jesteśmy po waszej stronie. Robimy wszystko, co w naszej mocy - w dziedzinie pomocy humanitarnej, a także z naszym zdecydowanym przesłaniem dla prezydenta Putina, aby zakończył tę odrażającą wojnę".

Zwróciła się również do kobiet Rosji i Białorusi. "Chciałabym powiedzieć: widzimy również was. Ta wojna nie jest waszą wojną. To wasi synowie muszą stoczyć walkę, której nie wybrali. Z uznaniem patrzymy na wiele kobiet w Rosji i na Białorusi, które demonstrują przeciwko tej niedopuszczalnej agresji. (...) Wychodzicie na ulice, ryzykując własną wolność, by walczyć o pokój i sprawiedliwość. Kłaniam się waszej odwadze".

Z Berlina Berenika Lemańczyk