Niemcy: Szefowa MSZ: propozycja Kremla dotycząca rozmów w Mińsku to “zatruta oferta"

Propozycja Kremla w sprawie rozmów z Ukrainą w Mińsku to “zatruta oferta” i dlatego ministrowie spraw zagranicznych UE nie rozmawiali o niej na piątkowym spotkaniu w Brukseli - powiedziała szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock w telewizji ARD. Odrzuciła wezwania do wykluczenia Rosji z systemu SWIFT.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w piątek, że jest otwarty na rozmowy z Ukrainą. W programie "Brennpunkt" Baerbock podkreśliła, że "w czasie, gdy Rosja bombarduje kraj i niewinnych ludzi, nie sądzę, by nadszedł moment, by powiedzieć, że jest to poważna oferta".

"W ostatnich tygodniach przekonaliśmy się, że nic (ze strony Rosji - PAP) nie było na serio, a wręcz przeciwnie. (Rosjanie) z zimną krwią najechali na swojego sąsiada i teraz zabijają niewinnych ludzi na Ukrainie" - dodała.

W jej ocenie wykluczenie Rosji z międzynarodowego systemu płatności SWIFT spowodowałoby "ogromne szkody uboczne" i mogłoby zagrozić także dostawom energii do Niemiec.

Przyznała jednocześnie, że jest to najsilniejszy środek sankcyjny, jakim dysponuje Zachód. Ale uderzyłby nie tylko w oligarchów i reżim Putina, ale w znacznym stopniu także w społeczeństwo obywatelskie, którego wspieranie finansowe byłoby wówczas utrudnione - dodała.

Baerbock podkreśliła w piątek wieczorem, że "ważne jest, abyśmy nie wybierali instrumentów, z których Putin będzie się śmiał, ponieważ w nas uderzają one o wiele mocniej".

Jak zauważyła, 50 proc. niemieckiego importu węgla kamiennego pochodzi z Rosji i "jeśli nie będziemy mieli tego węgla, elektrownie węglowe w Niemczech nie będą w stanie pracować". Dodała, że rząd ciężko pracuje nad znalezieniem alternatywnych rozwiązań, ale nie może teraz naprawić błędów przeszłości. Podkreśliła, że "jako rząd jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie Niemcom ogrzewania domów i energii elektrycznej".

Gdyby Niemcy i inne kraje europejskie miały teraz problemy, to stałoby się to, czego chciał Putin: "destabilizacja w naszym kraju" - wyjaśniła Baerbock.

Powiedziała też, że sankcje, które zostały obecnie nałożone na przykład na rosyjskie banki, są bardziej ukierunkowane niż wykluczenie ze SWIFT, a Putin znalazł już sposoby na inne podejście do transakcji.

Wcześniej w piątek niemiecki minister finansów Christian Lindner stwierdził, że Niemcy są otwarte na odcięcie Rosji od systemu SWIFT, ale najpierw muszą rozważyć konsekwencje tego kroku dla swojej gospodarki. "Jesteśmy na to otwarci, ale musimy mieć pewność, co robimy" - powiedział Lindner dziennikarzom po spotkaniu unijnych ministrów finansów w Paryżu.

Z Berlina Berenika Lemańczyk