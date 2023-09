Niemcy: Szefowa MSZ z wizytą w Kijowie: Ukraina może liczyć na dalsze wsparcie w drodze do UE

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock przybyła w poniedziałek rano do Kijowa. To jej czwarta wizyta w tym kraju od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Baerbock podróżowała specjalnym pociągiem z Polski. Po przyjeździe szefowa dyplomacji RFN obiecała Ukrainie dalsze wsparcie w drodze do UE.

Ukraina "broni również wolności nas wszystkich z ogromną odwagą i determinacją" - podkreśliła Baerbock w wydanym oświadczeniu. "Ukraina może również polegać na nas. (...) Na naszym zrozumieniu, że rozszerzenie UE jest konieczną geopolityczną konsekwencją rosyjskiej wojny. I że udzielimy Ukrainie zdecydowanego wsparcia na jej drodze do Unii Europejskiej" - zapewniła.

Ukraina ma status kraju kandydującego do UE od czerwca 2022 roku. Komisja Europejska określiła siedem priorytetów reform, z których niektóre uważa już za częściowo zrealizowane. Nowe sprawozdanie KE z postępów spodziewane jest w październiku - przypomina portal stacji ARD.

Baerbock stwierdziła, że osiągnięcia Ukrainy w zakresie reformy sądownictwa i ustawodawstwa medialnego są już widoczne, ale jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie wdrażania ustawy antyoligarchicznej i walki z korupcją.

Niemcy nadal będą wspierać Ukrainę "w jej obronie przed agresją Rosji: ekonomicznie, militarnie i humanitarnie" - zapewniła w oświadczeniu minister spraw zagranicznych RFN.

Z Berlina Berenika Lemańczyk