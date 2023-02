Niemcy: Szefowa MSZ za otwarciem kolejnych przejść granicznych z Syrią dla dostaw pomocy po trzęsieniu ziemi

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock nalega na otwarcie kolejnych przejść granicznych z Syrią, aby umożliwić więcej dostaw pomocy z terytorium Turcji. Sytuacja w Syrii po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi jest dramatyczna - podkreśliła szefowa dyplomacji w czwartek w wywiadzie dla stacji WDR.

Obecnie dostępne jest tylko przejście Bab al-Hawa. W przeszłości syryjski reżim Baszara el-Asada zamknął granicę, nie wpuszczał pomocy humanitarnej, a region na północy Syrii jest ciągle bombardowany - mówiła Baerbock.

Jej zdaniem obecnie wykorzystywane są "wszelkie kontakty dyplomatyczne" dla zapewnienia lepszego zaopatrzenia ludności zamieszkującej obszary dotknięte przez trzęsienie ziemi. Zwiększono również wsparcie finansowe dla organizacji pomocowych, które działały w Syrii przed kataklizmem. Fundusze trafiły bezpośrednio do organizacji pomocowych, aby pieniądze trafiły do poszkodowanych osób, a nie do reżimu.

Liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnego trzęsienia ziemi, które w poniedziałek dotknęło południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię, przekroczyła 16 tysięcy.

Z Berlina Berenika Lemańczyk