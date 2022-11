Niemcy: Szefowie MSW krajów G7 oskarżają Rosję o "okrutne zbrodnie" na Ukrainie

Nadal docierają do nas obrazy najbardziej okrutnych zbrodni na ludności cywilnej - powiedziała w piątek Nancy Faeser, szefowa niemieckiego MSW. Ministrowie spraw wewnętrznych krajów G7 wezwali do wstrzymania rosyjskich ataków na Ukrainę i potwierdzili wolę ścigania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.

Ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne krajów G7 wezwali do natychmiastowego wstrzymania rosyjskich ataków na Ukrainę i podtrzymali swoje poparcie dla ścigania osób odpowiedzialnych za zbrodnie. "Nadal docierają do nas codziennie obrazy najbardziej okrutnych zbrodni na ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury cywilnej na Ukrainie" - powiedziała federalna minister spraw wewnętrznych w piątek na zakończenie konsultacji w Kloster Eberbach w Hesji. "To musi się skończyć, Putin musi zakończyć tę brutalną wojnę".

Według Faeser ministrowie spraw wewnętrznych odbyli "intensywną" wymianę zdań na temat tego, "jak możemy kontynuować dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - tak, aby zbrodniarze wojenni musieli pewnego dnia odpowiedzieć przed sądem" - informuje telewizja ARD.

Grupa G7 zgodziła się również na dalsze wsparcie dla sił policyjnych i organów ścigania na Ukrainie. Faeser zwróciła uwagę, że uchodźcy przybywający do Niemiec z Ukrainy są proszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich doświadczeń z potencjalnymi zbrodniami wojennymi. Służy to "zachowaniu dowodów" dla późniejszego postępowania karnego, powiedział Faeser.

Z Berlina Berenika Lemańczyk