Niemcy: Sześć przestępstw o podłożu antysemickim każdego dnia

W 2021 r. zarejestrowano do tej pory łącznie 1850 przestępstw o podłożu antysemickim, co daje średnio sześć dziennie. Dane te przekazał rząd federalny na wniosek lewicowej grupy parlamentarnej Bundestagu, a opublikował je w sobotę „Die Welt”.

Statystyki zebrał federalny Urząd Kryminalny (BKA).

Przestępstwa antysemickie w Niemczech są nadal częste, co pokazuje porównanie z minionymi latami. "W tym roku odnotowano już więcej przestępstw antysemickich niż miało to miejsce w każdym roku od 2001 do 2018. W 2019 roku stwierdzono 2032 przestępstwa. W roku ubiegłym, w czasie pandemii, kryzysu i blokad, było to rekordowe 2351 przestępstw" - podaje "Die Welt".

Statystyki dotyczące 2021 r. nie zostały zakończone, ale "obserwatorzy już zakładają wzrost" w stosunku do roku poprzedniego. Dane z BKA mogą ulec zmianie m.in. ze względu na postawione w późniejszym czasie zarzuty karne lub nowe ustalenia w postępowaniu śledczym.

Dotychczas w ciągu bieżącego roku zidentyfikowano 35 fizycznych aktów przemocy o podłożu antysemickim, w wyniku których rannych zostało 17 osób. Nie stwierdzono przypadków ciężkich obrażeń ani śmierci w wyniku tych ataków. Dotychczas w związku z tymi sprawami zidentyfikowano 930 podejrzanych, z czego aresztowano tylko pięć osób i wydano dwa nakazy aresztowania.

Przedstawione dane pokazują tylko część zjawiska, bowiem nie każdy akt antysemicki jest ujawniany i uwzględniany w statystykach - podkreśla "Die Welt". Dlatego Federalne Stowarzyszenie Ośrodków Badań i Informacji o Antysemityzmie (RIAS) postawiło sobie za zadanie zbadanie faktycznej liczby przestępstw, które nie zostały zgłoszone i nie trafiły do statystyk.

"Rzeczywista liczba incydentów antysemickich jest znacznie wyższa niż wskazują oficjalne statystyki. W jej ustaleniu pomogłyby rozmowy z przedstawicielami społeczności żydowskich oraz szersze badania międzynarodowe" - uważa Benjamin Steinitz, dyrektor RIAS. "Jeśli obecny trend się utrzyma, całkowita liczba przestępstw antysemickich w tym roku może ponownie przekroczyć szczyt z roku poprzedniego".

Steinitz dodał, że czynnikiem mającym duży wpływ na zwiększenie liczby wystąpień antysemickich jest "możliwość antysemickich wypowiedzi w trakcie zgromadzeń przeciwników pandemii", a także eskalacja konfliktów na Bliskim Wschodzie.

"Kultura bezkarności motywuje sprawców do popełniania przestępstw i demotywuje ofiary do zgłaszania ich. Przestępstwa antysemickie muszą wreszcie być konsekwentnie ścigane. Śledztwa w tych sprawach często prowadzą donikąd" - podkreśla wiceprzewodnicząca Bundestagu Petra Pau w komentarzu dla "Die Welt".

"Następny rząd federalny musi pilnie podjąć więcej środków w walce z antysemityzmem" - podsumowuje dziennik.

