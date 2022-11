Niemcy: Szwajcaria ponownie odrzuciła wniosek o przekazanie Ukrainie amunicji do Gepardów

Szwajcaria po raz drugi odrzuciła wniosek Niemiec o możliwość reeksportu na Ukrainę amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard – informuje w czwartek portal dziennika „Welt”.

"Ze względu na szwajcarską neutralność i obowiązujące prawo nie jest możliwe rozpatrzenie niemieckiego wniosku o wywóz wyprodukowanej w Szwajcarii amunicji na Ukrainę" - stwierdził szwajcarski minister gospodarki Guy Parmelin w opublikowanym w czwartek piśmie do niemieckiej minister obrony Christine Lambrecht (SPD). Postanowienie to ma obowiązywać tak długo, jak długo trwać będzie "zaangażowanie Ukrainy w międzynarodowy konflikt zbrojny".

Minister obrony Christine Lambrecht zwróciła się 21 października do Szwajcarii o zgodę na przekazanie Ukrainie ok. 12,4 tys. pocisków do Gepardów, pierwotnie wyprodukowanych w Szwajcarii.