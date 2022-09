Niemcy szykują gospodarczy rozwód z Chinami

Niemcy stanęły w obliczy rewizji swojej polityki gospodarczej wobec Chin. Sprawa jest poważna i dotyczy konieczności wymyślania niemieckiej gospodarki na nowo.

Niemiecki rząd federalny złożony z socjaldemokratów, liberałów i zielonych szykuje zmiany w stosunkach niemiecko-chińskich. To realizacja zapisów ubiegłorocznej umowy koalicyjnej.

Minister gospodarki Robert Habeck zapowiada rewolucję w dwustronnych relacjach gospodarczych, zaś kanclerz Olaf Scholz krytykuje w ONZ Pekin za łamanie praw człowieka.

Tymczasem wielkie koncerny bronią się rękami i nogami przed jakimikolwiek zmianami i malują czarne wizje przyszłości po gospodarczym rozłączeniu (zwanym “decoupling”).

Według informacji agencji Reuters niemieckie ministerstwo gospodarki szykuje cały pakiet środków mających uczynić robienie interesów z Chinami mniej atrakcyjnym. Chodzi o to, by zmniejszyć zależność największej gospodarki Europy od azjatyckiego kolosa. Już w maju tego roku Berlin nie przedłużył rządowych gwarancji dla inwestycji w Sinciangu (Xinjiangu). Powodem było łamanie praw człowieka - chińskie władze zamknęły tam około miliona Ujgurów i przedstawicieli innych mniejszości w tzw. “obozach reedukacyjnych”, będących de facto obozami koncentracyjnymi.

Kolejne etapy nadchodzą. Obecnie pod uwagę brane jest radykalne ograniczenie, a nawet całkowite wycofanie rządowych gwarancji dla jakichkolwiek inwestycji w Chinach i eksportu w tamtym kierunku.

Sama w sobie to już ciężka artyleria. Jednak nie wyczerpuje arsenału środków w dyspozycji Berlina. Inne brane pod uwagę posunięcia zakładają zdjęcie rządowego patronatu z imprez promujących kontakty gospodarcze z Chinami. Państwowy bank rozwoju KdF może też przekierować finansowanie do projektów w Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja czy Wietnam. Wreszcie dokładniejszy screening może objąć nie tylko chińskie inwestycje w Niemczech, ale również niemieckie w Chinach. Wisienką na torcie ma być ewentualny, wspólny z innymi państwami G7, pozew przeciwko ChRL przed Światową Organizacją Handlu (WTO) o nieuczciwe praktyki handlowe.

Na zmianę w nastawieniu Niemiec do Państwa Środka zbierało się od dawna

W rozmowie z dziennikiem „Süddeutsche Zeitung” minister Habeck stwierdził, że Niemcy “nie powinny już dłużej pozwalać się szantażować”. Nagła zmiana nastrojów? Nic z tych rzeczy. Jesteśmy świadkami kumulacji trendów z ostatnich kilku lat.

Przez lata system niemiecko-chińskich joint-venture funkcjonował sprawnie. Niemcy wnosiły wiedzę techniczną i managerską, zaś Chiny niskie koszty solidnie wykonanej produkcji. Sytuacja zaczęła się zmieniać ok. 2015 r., gdy chińskie podmioty przystąpiły do wykupywania niemieckich firm, przede wszystkim z branż IT i high-tech. Dzwonkiem alarmowym stało się wykupienie producenta robotów przemysłowych KUKA w 2016 r.

Rząd wprowadził w odpowiedzi ściślejszą kontrolę chińskich inwestycji i podjął próbę redefinicji związków gospodarczych z Chinami. Pekin jednak umiejętnie wykorzystał swoje atuty w postaci związków z niemieckim przemysłem.

Drogi małych i wielkich się rozchodzą. Giganci nie potrafią zerwać z Chinami

Jednak i w tym lobby zaczęły z czasem ujawniać się rozłamy. W 2019 r. Związek Niemieckiego Przemysłu (BDI), zrzeszający głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, uznał w swoim raporcie Chiny za jednocześnie szansę i zagrożenie, po czym wezwał Berlin do bardziej zdecydowanej obrony interesów niemieckich firm.

Po drugiej stronie barykady znalazły się wielkie koncerny, które osiągają za Wielkim Murem krociowe zyski. Upadek krajowych poddostawców nie bardzo je interesuje, można ich zastąpić np. chińskimi. Nowe światło na interesy niemieckich gigantów rzuca raport Rhodium Group poświęcony europejskim inwestycjom bezpośrednim w Chinach w latach 2018-2021.

Okazało się, że za aż 34 proc. europejskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym państwie odpowiadają zaledwie cztery niemieckie firmy: giganci przemysłu samochodowego Volkswagen, BMW i Daimler oraz chemiczny BASF. Ogółem na Niemcy przypada 46 proc. europejskich inwestycji w Chinach.

Ta sytuacja zaczęła być szczególnie widoczna po wybuchu pandemii. Podczas gdy większość europejskich koncernów zaczęła wstrzymywać nowe projekty w ChRL i praktycznie żadni nowi gracze ze Starego Kontynentu nie podjęli próby wejścia na tamten rynek, niemieckie koncerny szły w odwrotnym kierunku. Taka postawa zaczęła budzić obawy w samych Niemczech. W lipcu wpływowy dziennik gospodarczy “Handelsblatt” ostrzegał przed niebezpieczeństwem dalszego inwestowania w Chinach i nadmiernej zależności od tamtejszego rynku.

Niemiecka strategia jest krótkowzroczna i naiwna. Azjatyckie państwa są mądrzejsze

Skąd takie “parcie” wielkich koncernów na ChRL? W opinii Marcela Disrusa, badacza z uniwersytetu w Kilonii, możemy obserwować w czasie rzeczywistym załamywanie się niemieckiego modelu gospodarczego. Wojna w Ukrainie pozbawiła go dostępu do tanich surowców z Rosji, zaś forsowane przez Pekin kolejne twarde lockdowny wykolejają funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Do tego chińskie koncerny motoryzacyjne prześcignęły swoich niemieckich mistrzów pod względem wolumenu produkcji, a dogonienie pod względem jakości wydaje się kwestią czasu. Kryzys wokół Tajwanu i ryzyko destabilizacji sytuacji politycznej także w Azji jedynie dodał problemów, na które Niemcy okazały się zupełnie nie przygotowane. Według brytyjskiej firmy doradczej Enodo Economics w związku z coraz trudniejszą sytuacją niemieckie koncerny postanowiły wycisnąć z chińskiego rynku ile się tylko da.

Niemiecka strategia w Azji cechowała się wyjątkową krótkowzrocznością i naiwnością. Pekin nigdy nie krył, że stwarza zagranicznym inwestorom wspaniałe warunki, by mocniej ich ze sobą związać, a następnie wykorzystać do wywierania nacisku na rządy. To mieszanie biznesu z polityką sprawiło, że już w latach 2005-2010 najpierw japońskie, a następnie połudiowkoreańskie i tajwańskie koncerny przyjęły politykę “Chiny + 1”. Na każdą inwestycję w Państwie Środka przypadała jedna w Azji Płd.-Wsch. lub na subkontynencie indyjskim. Po 2017 r. administracja Trumpa zmusiła także amerykańskie koncerny do dywersyfikacji. Te zresztą często podążały za swoimi chińskimi poddostawcami, przenoszącymi produkcję do krajów o niższych kosztach. Z kolei Brytyjczycy i Francuzi zaczęli wykorzystywać sieci kontaktów swoich chińskich kontrahentów do penetracji rynków w innych częściach Azji. Niemieckie firmy nie podjęły żadnych takich kroków.

Nadchodzi gruntowne przewartościowanie? Potrzeba wymyślić niemiecką gospodarkę na nowo

Taka oporność nie powinna dziwić, wszak trudno porzucić wygodne przyzwyczajenia. Wystarczy przypomnieć, ile wysiłku kosztowało Berlin zmuszenie niemieckich koncernów motoryzacyjnych do zainwestowania w samochody elektryczne. Także tutaj rynek chiński odgrywa istotną rolę ze względu na intensywne promowanie takich pojazdów przez oficjalny Pekin. Prowadzi to jednak do ostrej konkurencji z Teslą i miejscowymi potentatami branży motoryzacyjnej, którzy swoje kompetencje zbudowali przy niemieckiej pomocy.

Obecnie widać już pierwsze efekty nowego sposobu myślenia. Ekspansję w Chinach wstrzymał na przykład Opel. Jako powody koncern podał przewidywane problemy z wejściem na trudny rynek, spowodowane chociażby brakiem atrakcyjnych modeli, które odróżniałyby go od lokalnych producentów. Co interesujące, rzecznik Opla jako główny powód wstrzymania podał wzrost geopolitycznego napięcia między Pekinem z jednej, a Waszyngtonem i Brukselą z drugiej strony. Dużą rolę odegrała także restrykcyjna polityka zarządzania skutkami pandemii, znana jako “zero Covid”. Lockdowny uczyniły planowanie produkcji ekstremalnie trudnym zadaniem.

Przykład Opla pokazuje jeszcze jeden istotny aspekt chińskiej polityki. Pekin promuje zdobywanie przez krajowe firmy kompetencji w kolejnych sektorach, co prowadzi w kolejnym kroku do wypychania zagranicznej konkurencji z lokalnego rynku. To następny powód dla którego Volkswagen, BMW i Daimler muszą poważnie zastanowić się nad swoją przyszłością. Już w ubiegłym roku niemieckie media donosiły, że koncerny mocno zaangażowane w Chinach muszą odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: czy nadal chcą być firmami niemieckimi, czy też chcą stać się chińskie.

Sprawa jest jednak znacznie poważniejsza i dotyczy konieczności wymyślania niemieckiej gospodarki na nowo. Zmniejszenie zależności od Chin oznacza odejście od modelu opartego o eksport. To bardzo trudne i kosztowne zadanie, jednak teraz Niemcy mogą jeszcze przeprowadzić ją mniej lub bardziej na własnych warunkach. Z kilka lat transformacja może być już prowadzona pod dyktando Pekinu i Waszyngtonu.

Te niemieckie decyzje nie są dla naszego kraju obojętne. Z racji rozmiaru i znaczenia niemieckiej gospodarki jej kondycja ma też olbrzymi wpływ na inne kraje Europy, w tym na Polskę.

