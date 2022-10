Niemcy szykują „Plan Marshalla” dla Ukrainy. Rozmowy już we wtorek

25 października w trakcie forum biznesowego Niemcy-Ukraina w Berlinie ma zostać przedyskutowany plan odbudowy zniszczonego wojną kraju. Plan ten ma mieć podobny rozmach jak Plan Marshalla po II wojnie światowej.

Inicjatywa odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych wyszła od niemieckiej grupy lobbystycznej, która reprezentuje interesy firm, chcących inwestować we wschodniej Europie. Jednocześnie plan odbudowy Ukrainy ma angażować wszystkie państwa UE, które powinny stworzyć instytucje łącznikowe z ukraińskim rządem w celu rozpoznania najpilniejszych potrzeb - argumentują przedstawiciele niemieckiego biznesu cytowani przez Reutersa.

Podobne założenia względem Ukrainy zaprezentowali również kanclerz Olaf Scholz i przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, którzy na łamach niemieckiego FAZ zaapelowali o stworzenie dla Ukrainy „Planu Marshalla”. Jak dotąd społeczność międzynarodowa przekazała już wsparcie na rzecz Ukrainy w wysokości 35 mld euro. Jednakże, jest to jedynie 1/10 wszystkich potrzeb Ukrainy wycenianych na 350 mld euro. Jest to jednak suma, która przekracza możliwości gospodarek UE, na co zwróciła uwagę przewodnicząca KE apelując o wspólne działania UE, G7 oraz partnerów (w domyśle USA).

W trakcie berlińskiej konferencji zostanie zaprezentowany 20 stronicowy raport zatytułowany „Rebuild Ukraine”, w którym zostaną przedstawione podstawowe wyzwania poczynając od przemysłu a na rolnictwie kończąc.