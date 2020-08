Niemcy: "Tagesspiegel": mimo koronawirusa liczba prawicowych czynów karalnych wzrosła

Mimo pandemii w Niemczech zarejestrowano w pierwszym półroczu br. 9305 czynów karalnych dokonanych przez neonazistów i innych prawicowców oraz 876 czynów zabronionych o charakterze antysemickim; w obu przypadkach to znacznie więcej niż rok wcześniej - podał "Tagesspiegel".

Niemiecki dziennik powołał się w opublikowanym we wtorek artykule na odpowiedzi niemieckiego rządu na stosowne regularne zapytania reprezentującej postkomunistyczną Lewicę wiceprzewodniczącej Bundestagu Petry Pau oraz jej frakcji.

Liczba antysemickich czynów zabronionych - popełnionych w większości przez sprawców prawicowych - wzrosła w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2019 roku o 177, a czynów karalnych o motywacji prawicowej, w tym neonazistowskiej, o łącznie 700.

Wiele takich czynów nie wciągnięto jeszcze do policyjnej dokumentacji i dlatego statystyka za ubiegłe półrocze zostanie najprawdopodobniej skorygowana w górę. To samo dotyczy objętych nią czynów z użyciem przemocy.

Od stycznia do czerwca br. policja odnotowała 390 przypadków motywowanego prawicowymi poglądami użycia siły. Wybija się wśród nich zastrzelenie w lutym w Hanau w Hesji przez rasistę Tobiasa Rathjena dziewięciu osób o korzeniach migracyjnych oraz jego własnej matki. Federalny Urząd Kryminalny (BKA) zakwalifikował ten zamach jako zbrodnię o motywacji prawicowej. Poza matką zabójcy wszystkich zamordowanych uznano za ofiary prawicowej przemocy.

Według policyjnych danych w pierwszym półroczu br. w rezultacie prawicowych ataków obrażenia odniosło co najmniej 148 ludzi. Rok wcześniej ataki takie pociągnęły za sobą śmierć jednej osoby - zastrzelonego na początku czerwca szefa administracji rejencji Kassel w Hesji Waltera Luebckego - oraz ranienie 179 innych. Łącznie przez pierwsze sześć miesięcy 2019 roku doszło do 363 aktów przemocy o prawicowym podłożu.

W pierwszym półroczu br. policja zarejestrowała łącznie 21 antysemickich czynów z użyciem siły, spowodowały one ranienie 14 osób. Jest to w obu przypadkach niemal tyle samo, co rok wcześniej. Aktów przemocy motywowanych nienawiścią do Żydów było wtedy 22, a osób, które odniosły w ich wyniku obrażenia, łącznie 10.