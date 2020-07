Niemcy: "Tagesspiegel": w AfD narasta lęk przed byciem członkiem tej partii

U członków prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) we wszystkich krajach związkowych narasta najwyraźniej lęk przed przynależnością do tego ugrupowania, które nadal zsuwa się ku brunatnemu skrajowi prawicowego ekstremizmu - ocenił w piątek berliński dziennik "Der Tagesspiegel".

Powołał się przy tym na informacje uzyskane od rzecznika krajowego ministerstwa spraw wewnętrznych Brandenburgii, które w ubiegłym miesiącu nakazało swym służbom ochrony konstytucji objęcie obserwacją całokształtu działalności AfD w tym kraju związkowym jako przypadku podejrzanego. Wcześniej analogiczną decyzję podjęło krajowe MSW Turyngii.

"Od czasu takiego zakwalifikowania AfD w Brandenburgii agencje ochrony konstytucji w całych Niemczech doświadczyły znacznego napływu zgłoszeń od oferujących swą współpracę członków AfD" - powiedział gazecie rzecznik. Żadnych bliższych szczegółów nie ujawnił. Jak zaznacza agencja dpa, nie jest jasne, czy z ofert tych już skorzystano.

"Osoby te chcą jako tak zwani w fachowym żargonie samooferenci dostarczać służbom wywiadowczym informacje na temat prawicowych ekstremistów w swych szeregach - najwyraźniej po to, by ratować swą partię i samych siebie" - konkluduje "Tagesspiegel".

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) nie chciał w piątek przedstawić swego stanowiska w tej sprawie. Jak przypomina dpa, służby ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego traktują zwykle takie oferty z dużą ostrożnością. Pierwszy wniosek o delegalizację Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec (NPD) został w 2003 roku odrzucony, bowiem okazało się, że wielu jej rzekomych członków było zainstalowanymi przez państwowe służby specjalne agentami. Całą agenturę wtedy wycofano. W drugim postępowaniu Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał co prawda w 2017 działalność NPD za sprzeczną z ustawą zasadniczą, ale odmówił jej zakazania ze względu na marginalne wpływy.

Szef AfD w Brandenburgii i zarazem jej frakcji w krajowym parlamencie Andreas Kalbitz oraz pełniący te same funkcje w Turyngii Bjoern Hoecke byli czołowymi postaciami prawicowo-narodowego "skrzydła" partii, które - jak twierdzi AfD - już się formalnie rozwiązało.

Kalbitz zarzucił w piątek służbom ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, że dały się "politycznie zinstrumentalizować przeciwko AfD i nie kierują się już żadną obiektywna wizją". Według niego, "nie jest to teraz ochrona konstytucji, lecz ochrona rządu".

Federalny zarząd AfD usunął w maju Kalbitza z partii większością siedmiu do pięciu głosów przy jednym wstrzymującym się. Jako przyczynę podano to, że wstępując w 2013 roku do AfD Kalbitz nie ujawnił, iż od końca 1993 roku do początku 1994 roku był członkiem zabronionej obecnie organizacji HDJ (Wierna Ojczyźnie Młodzież Niemiecka) i skrajnie prawicowej partii Republikanie. On sam twierdzi, że nigdy nie należał do HDJ. W efekcie złożonego przez Kalbitza sprzeciwu sąd krajowy w Berlinie orzekł, że decyzja zarządu była nieważna. Sprawę ma teraz rozstrzygnąć partyjny federalny sąd rozjemczy.

AfD jest obecnie reprezentowana we wszystkich 16 niemieckich parlamentach krajowych oraz w Bundestagu, gdzie tworzy trzecią co do liczebności frakcję po chadekach i socjaldemokratach. Znajduje się jednak w pełnej politycznej izolacji jako ugrupowanie, z którym żadna inna partia nie zamierza podejmować jakiejkolwiek współpracy.

W ostatnich wyborach do parlamentu krajowego Brandenburgii we wrześniu ubiegłego roku AfD zajęła drugie miejsce z 23,5 proc głosów - za Socjaldemokratyczną Partią Niemiec (SPD) z 26,2 proc. głosów, a przed Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) z 15,6 proc. głosów. Jednak w położonych wyłącznie na wschodzie tego kraju związkowego 15 spośród łącznie 44 okręgów wyborczych - w tym w sześciu z ośmiu okręgów sąsiadujących z Polską - najlepszy wynik odnotowała AfD. W przylegającym do granicznej Nysy Łużyckiej okręgu Spree-Neisse 2 zdobyła aż 35,9 proc. głosów.