Niemcy: Targi Książki w Lipsku powróciły po trzyletniej przerwie

Lipskie Targi Książki wróciły po trzyletniej przerwie związanej z pandemią koronawirusa. Udział w targach bierze ponad 2000 wystawców z 40 krajów. Niemiecka minister stanu ds. kultury Claudia Roth podkreśliła, że targi książki w Lipsku są jednymi z "największych i najważniejszych w całej Europie".

To targi, które "budują pomost do Europy Środkowej i Wschodniej". Ma to "centralne znaczenie w czasie wojny na Ukrainie" - stwierdziła Roth, cytowana przez portal telewizji ARD. "Targi to święto demokracji, bo literatura jest głosem demokracji" - dodała.

Według organizatorów do udziału w targach zgłosiło się ponad 2000 wystawców z 40 krajów. Lipskie Targi Książki to przede wszystkim impreza dla publiczności: w ramach towarzyszącego im festiwalu "Lipsk czyta" zaplanowano ponad 3 000 wydarzeń w 350 miejscach w halach wystawowych i w całym mieście.

Targi w Lipsku potrwają do niedzieli.