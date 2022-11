Niemcy: Targi turystyczne w Lipsku przyciągnęły 55 tys. odwiedzających, wśród wystawców były polskie organizacje

Polskie organizacje prezentowały swoją ofertę podczas targów turystycznych w Lipsku. "Zainteresowanie targami w Lipsku było bardzo duże. Organizator Leipziger Messe - Messe Stuttgart podał, że odwiedziło je 55.000 osób, było 360 wystawców" - powiedział PAP szef ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) w Berlinie Konrad Guldon.

Na zakończonych w niedzielę targach w Lipsku, oprócz Polskiej Organizacji Turystycznej zaprezentowały się regionalne organizacje turystyczne z Dolnego Śląska, Śląska i Warmii i Mazur, a także miasta Kraków, Wrocław Bielsko-Biała i Zabrze, dwa nadbałtyckie ośrodki wellness Wydma i Akzess oraz touroperator POL Reisen.

Zapytany o specyfikę takiej formy promocji, jaką są targi, szef berlińskiego POT podkreślił, że "Niemcy bardzo cenią takie imprezy jak targi, ponieważ dążą do spotkań osobistych, chcą porozmawiać na temat oferty, zadać pytania. Zwłaszcza w tej grupie, która najczęściej jeździ do Polski, czyli osób trochę starszych, ten kontakt jest bardzo ważny".

W październiku Guldon mówił PAP, że "gdy wybuchła wojna, wiele niemieckich mediów mówiło, że toczy się ona w +Osteuropie+, a Polska w niemieckiej optyce uchodzi za jej część, tak jak i inne kraje regionu m.in Czechy, które nie posiadają granicy z Rosją i Ukrainą. Dlatego nasza turystyka ucierpiała". Czy podobne obawy można było zaobserwować podczas zakończonych w niedzielę targów w Lipsku?

"Trochę się obawialiśmy, że po tym, co wydarzyło się w Przewodowie, Niemcy, tak jak na początku wojny na Ukrainie, będą mieli obawy czy bezpiecznie jest przyjeżdżać do Polski, ale okazało się, że to w ogóle nie był temat, tylko jedna osoba o to zapytała" - zauważył Guldon.

Z Berlina Berenika Lemańczyk