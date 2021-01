Niemcy: Terminal 5 lotniska BER będzie zamknięty z powodu spadku liczby pasażerów

Ze względu na spowodowany pandemią koronawirusa spadek liczby pasażerów terminal 5 portu lotniczego Berlin-Brandenburg zostanie zamknięty 23 lutego. Loty będą obsługiwane przez nowy główny terminal 1 - informuje w piątek portal rbb24.

Terminal 5 zostanie ponownie otwarty dopiero wtedy, gdy liczba pasażerów ponownie wzrośnie, a operacje biznesowe portu lotniczego staną się opłacalne - ogłosiły władze lotniska.

Dzięki zamknięciu T5 znajdujący się w trudnej sytuacji port lotniczy może oszczędzić około 25 milionów euro rocznie. Nowo wybudowany terminal 2, tuż obok głównego terminalu, również będzie zamknięty i wróci do pracy dopiero, gdy nasili się ruch pasażerski.

Podczas pandemii koronawirusa liczba osób podróżujących liniami lotniczymi gwałtownie spadła. Lotnisko BER traci dziennie ponad milion euro. Przed kryzysem lotniska w Berlinie codziennie obsługiwały około 100 tys. pasażerów, obecnie jest to tylko 10 tys. - informuje szef BER Luetke Daldrup.

Port lotniczy Berlin-Brandenburg im. Willy'ego Brandta zainaugurował działalność na przełomie października i listopada 2020 roku. Budowano go o dziewięć lat dłużej niż planowano, a koszt budowy wzrósł z ok. 2,7 mld do prawie 6 mld euro.