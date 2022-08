Niemcy: "Testament Buczy" w Berlinie - spalony samochód, w którym zginęli ludzie ma przypominać o wojnie na Ukrainie

"Testament Buczy", to nazwa ekspozycji, otwartej w poniedziałek na centralnej ulicy Berlina - Kurfuerstendamm. Eksponatem jest spalony samochód, w którym w wyniku ataku wojsk rosyjskich zginęły cztery kobiety. "Nie można pozwolić, by ta wojna została zapomniana" – oświadczył ambasador Ukrainy w Niemczech.

Wystawa "Testament of Bucha", na najważniejszej handlowej ulicy zachodniej części Berlina, prezentuje całkowicie zniszczony samochód, w którym cztery kobiety próbowały w marcu uciec z atakowanego przez rosyjskia wojska miasta Bucza na Ukrainie. Wszystkie zginęły w ostrzelanym, płonącym samochodzie.

"Nie można pozwolić, aby ta wojna została zapomniana, ponieważ ta wojna dotyczy nas wszystkich" - podkreślił ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk na otwarciu ekspozycji. To zrozumiałe, kiedy ludzie w Niemczech mówią, że nie chcą być wciągani w wojnę. "Nie chcemy też, aby Niemcy stali się stroną wojny" - powiedział Melnyk. "Ale to nie jest ich wybór. Putin dokonał tego wyboru" - dodał.

"Ta wojna została wypowiedziana również Niemcom. I nie uda się po prostu schować i uwierzyć: ten los nas ominie". Jeśli chce się pomóc Ukrainie, trzeba to zrobić dzisiaj. "I to z całą mocą" - powiedział Melnyk, który w połowie października opuści placówkę w Berlinie i wróci do Kijowa.

Realizacja projektu wystawy przez długi czas była niepewna. Według jej organizatorów dopiero w ubiegłym tygodniu wydano ostatnie zezwolenia. Podobny projekt, w którym przed ambasadą Rosji w Berlinie miał być prezentowany rosyjski czołg zniszczony na Ukrainie, został odrzucony przez urząd dzielnicy Mitte - przypomina portal dziennika "Spiegel".

Dziennik "Berliner Zeitung" zwraca z kolei uwagę, że spalony samochód z Buczy będzie eksponowany do 15 września "naprzeciw sklepów Gucci'ego, Prady, Cartiera, Chanel i Saint Laurent".

Z Berlina Berenika Lemańczyk

