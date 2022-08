Niemcy: The Rolling Stones w Berlinie; Jagger zachwycił fanów też kilkoma zdaniami po niemiecku

The Rolling Stones "dali czadu w środę wieczorem na ostatnim koncercie swojej europejskiej trasy w Berlinie. A Mick Jagger zachwycił 22 tysiące fanów kilkoma zdaniami po niemiecku" - pisze dziennik "Bild". "To był sen nocy letniej" - podsumował Jagger, który wcześniej ze sceny zachwalał niezwykłe walory likieru "Berliner Luft".

Środowy koncert w Waldbuehne w Berlinie był zakończeniem europejskiej trasy Rolling Stonesów "Sixty" (rozpoczęła się 1 czerwca w Madrycie). Ceny biletów wahały się od 192,65 do 560,65 euro.

Stonesi wylądowali w Berlinie w poniedziałek wieczorem, po czym pojechali na Pariser Platz do hotelu Adlon, położonego tuż przy Bramie Brandenburskiej. https://www.instagram.com/p/CgyhIdFqs_U/

Jak zauważył "Bild" gitarzysta Ron Wood wolał jednak zjeść obiad z rodziną we włoskiej restauracji "Viale dei Tigli" przy Behrenstrasse niż w hotelu. Na rachunku znalazła się m.in. mozzarella alla caprese (12,50 euro), kilka pizz, spaghettini del personale (12,50 euro), melon z szynką (13,50 euro), cola zero (5,20 euro) i deser.

"W sumie uczta kosztowała legendę Stonesów 170 euro. Wood wspaniałomyślnie zaokrąglił do 200 euro" - pisze "Bild". "Kelnerzy nie rozpoznali słynnego muzyka Stonesów - co mu nie przeszkadzało. Ron Wood pożegnał się w dobrym nastroju słowami: "Dzięki, jutro zabiorę ze sobą Micka!".

"Dedykujemy ten występ Charliemu" - mówi Jagger po niemiecku na samym początku środowego koncertu. Wieloletni perkusista The Stones, Charlie Watts, zmarł w 2021 roku w wieku 80 lat.

Później w trakcie wieczoru Jagger przyznał, że jadł w Berlinie currywurst - i wypił kilka kieliszków likieru miętowego "Berliner Luft". Po pięciu sznapsach "mój niemiecki był idealny" - zauważył lider Stonesów. Przejechał się z biletem za 9 euro i naprawdę kocha Berlin.

"To był sen nocy letniej. To był wspaniały wieczór" - powiedział Mick Jagger do swoich fanów o 22:00. Ostatnią piosenką The Rolling Stones było "Satisfaction".

"Dobrze jest być z powrotem w Berlinie", powiedział gitarzysta Keith Richards (całkowicie po angielsku, w przeciwieństwie do Jaggera), "ponieważ nigdy nie wiesz, co się wydarzy". Przypuszczalnie nawiązywał do legendarnego występu Rolling Stonesów w 1965 roku w Waldbuehne. Koncert zakończył się rozbijaniem przez fanów ławek, przewracaniem latarni i demolowaniem podmiejskich pociągów. Dziesiątki osób zostało rannych i aresztowanych, straty szły w setki tysięcy. Waldbuehne przez lata nie nadawała się do użytku - przypomina agencja dpa.

Wcześniej Rolling Stones zagrali koncert w Veltins Arenie w Gelsenkirchen. "Zanim jednak Mick Jagger mógł pokazać się w najwyższej formie, chłopcy potrzebowali pomocy policji" - pisze dziennik "Bild".

"Zespół utknął w korku na zjeździe A2 i prawie nie zdążył na własny koncert. Aż do momentu, gdy zadzwoniono na policję" - opisuje gazeta. Rzecznik prasowy policji poinformował: "Zostaliśmy poproszeni o eskortowanie zespołu na stadion, ponieważ w przeciwnym razie nie zdążyliby na czas. Zastosowaliśmy się do tej prośby".

"Czarna, zaciemniona limuzyna podjechała następnie przed Veltins Arena z eskortą niebieskich świateł i legendy pojawiły się na scenie o 20.50, spóźnione zaledwie o pięć minut" - pisze "Bild".

Z Berlina Berenika Lemańczyk