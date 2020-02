Niemcy: TK: zakaz działalności firm oferujących eutanazję niekonstytucyjny

Uchwalona w 2015 roku ustawa zakazująca działalności firm komercyjnych oferujących możliwość wspomaganego samobójstwa jest niezgodna z konstytucją - uznał w środę niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andreas Vosskuehle stwierdził, że ustawa jest niezgodna z prawem obywatela do zdecydowania o własnej śmierci, ponieważ ogranicza jego możliwości zwrócenia się o pomoc do osoby trzeciej.

Ustawę uchwalono w listopadzie 2015 roku. Przewiduje ona kary do trzech lat pozbawienia wolności za pomoc w odebraniu sobie życia przez pacjenta, udzieloną przez firmę lub osobę działającą z pobudek komercyjnych. Samobójstwo oraz pomoc w śmierci na życzenie ze strony osoby bliskiej lub lekarza pozostały niekaralne. Jak pisze agencja AP, po uchwaleniu ustawy pojawiły się wątpliwości co do tego, kiedy lekarz działa z pobudek komercyjnych, a kiedy altruistycznie.

Aktywna pomoc w zakończeniu czyjegoś życia - rozumiana jako fizyczny udział w odebraniu życia pacjentowi - jest w Niemczech zakazana, w przeciwieństwie do pomocy pasywnej, takiej jak dostarczenie odpowiednich substancji do tego, żeby pacjent sam mógł zakończyć życie, nie jest zakazana.

Z powodów historycznych Niemcy nie używają terminu "eutanazja", zastępując go słowem "Sterbehilfe", czyli "pomoc przy śmierci". W czasach III Rzeszy naziści zabijali masowo ludzi uznanych za "mało wartościowych", określając tę zbrodniczą politykę mianem eutanazji.