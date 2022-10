Niemcy: traktujemy nuklearne groźby Putina "bardzo poważnie"

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wyraziła zaniepokojenie groźbami Putina o użyciu bomby atomowej w wojnie w Ukrainie. "Traktujemy jego słowa bardzo poważnie, wszystko inne byłoby zaniedbaniem" - powiedział Baerbock w poniedziałek gazecie "Neue Osnabruecker Zeitung".

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W trwającej już ponad 220 dni wojnie Putin "raz po raz pokazywał, że nie cofa się przed najgorszymi zbrodniami wojennymi". Minister podkreśliła też, że "nie możemy i nie będziemy angażować się w szantaż; Putin odebrałby to jako zaproszenie do dalszej eskalacji".

Putin w piątkowym wystąpieniu dał do zrozumienia, "że jego imperialna mania nie ogranicza się do Ukrainy". Dlatego w odpowiedzialny sposób kontynuujemy nasze wsparcie dla Ukrainy". Jeśli Rosja "wygra tę wojnę - innymi słowy, zniszczy Ukrainę - to nie tylko europejski porządek pokojowy ległby w gruzach, ale żaden mały kraj nie byłby już bezpieczny" - powiedziała Baerbock.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.