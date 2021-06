Niemcy: Trudna sytuacja pogodowa na południu i zachodzie; "takie burze zdarzają się raz na 5-10 lat"

Silne burze i ulewne deszcze spowodowały chaos w niektórych częściach Niemiec. Szczególnie w południowej i zachodniej części kraju ludzie musieli radzić sobie z zalanymi piwnicami i podtopionymi ulicami. W środę ekstremalne burze spodziewane są także na wschodzie i północnym wschodzie.

W samym Frankfurcie w ciągu dwóch godzin we wtorek wieczorem zgłoszono ponad 600 wezwań - poinformowała późnym wieczorem straż pożarna. Ulewne deszcze z opadami do 45 litrów/mkw. w bardzo krótkim czasie doprowadziły do zalania piwnic, podtopienia przejść podziemnych i dróg przelotowych. Chwilami nie funkcjonowała komunikacja.

"W Landshut w Bawarii w niektórych częściach miasta woda stała na ulicach. Padło wiele drzew, zalane zostały piwnice. Straż pożarna w Landshut otrzymała ponad 600 zgłoszeń alarmowych", informuje w środę portal RND.

W momencie rozpoczęcia meczu Mistrzostw Europy w piłce nożnej pomiędzy Niemcami a Anglią "nad miastem przesuwały się gęste chmury z ulewnym deszczem, błyskawicami i grzmotami. Na ulicach tworzyły się potoki, samochody były zmywane, woda wylewała się z pokryw studzienek, których kanalizacja nie mogła już wchłonąć", relacjonuje portal. Według Mirko Olzema z Zintegrowanego Centrum Kontroli, woda uszkodziła skrzynki energetyczne i zbiorniki oleju. "To była burza, jaka zdarza się tylko raz na pięć do dziesięciu lat" - dodał.

W Bochum w Nadrenii Północnej-Westfalii od wtorku wieczorem padał tak silny deszcz, że w niektórych piwnicach woda sięgała sufitu. W Krefeld ulewne deszcze spowodowały zalanie piwnic, ulic i garaży podziemnych - podała w środę rano straż pożarna. Do godziny 2 w nocy do centrali straży pożarnej w Krefeld wpłynęło ponad 2000 zgłoszeń, w tym ponad 800 alarmowych.

Według szacunków Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) w środę rano "sytuacja związana z burzami na razie się uspokoiła". "Jednak we wschodnich i północno-wschodnich Niemczech w ciągu dnia spodziewane jest ponowne nasilenie intensywnych opadów deszczu i aktywności burzowej". Lokalnie mogą ponownie wystąpić ulewne deszcze i ekstremalne burze.

