Niemcy: Trufle warte kilka tysięcy euro skradzione ze straganu na jarmarku bożonarodzeniowym

Trufle warte kilka tysięcy euro skradziono w Konstancji na południu Niemiec ze straganu na tradycyjnym jarmarku bożonarodzeniowym - poinformowała w piątek miejscowa policja.

Według policji nieznani sprawcy dokonali włamania na stoisku w czwartek wieczorem i zabrali te wyjątkowo cenne i smakowite grzyby.

Trufle to najdroższe grzyby jadalne, zwłaszcza białe trufle, w zależności od ich jakości, mogą kosztować nawet kilka tysięcy euro za kilogram.

Zbiór trufli jest bardzo trudny, gdyż rosną one pod powierzchnia gruntu. W Europie do ich poszukiwań tradycyjnie wykorzystuje się świnie, ale w ostatnich latach w tej roli świetnie sprawdzają się również psy, które - w przeciwieństwie do świń - rzadko kiedy same chcą je zjadać.