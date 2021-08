Niemcy: Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek opozycji w sprawie reformy podziału mandatów

Pilny wniosek opozycyjnej frakcji (FDP, Zieloni, Lewica), dotyczący wprowadzonych przez rządzące partie zmian w ordynacji wyborczej, został odrzucony przez Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Nowe przepisy, wprowadzone przez Unię i SPD jesienią 2020 r. będą zatem miały zastosowanie przy nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 26 września br. - informuje w piątek "Tagesschau".

Zmiany wprowadzone niecały rok temu do ordynacji dotyczyły nowych przepisów o podziale mandatów dla nowo wybranych parlamentarzystów. Trybunał zapowiedział, że chce dokładnie przyjrzeć się zmianom w ordynacji w oddzielnym postępowaniu.

Posłowie byli zasadniczo zgodni co do tego, że parlament, który przez ostatnie lata powiększył się do 709 mandatów, musi zostać ponownie zmniejszony. "Większy parlament nie tylko więcej kosztuje podatników, ale też pracuje mniej wydajnie. O zmianach w ordynacji dyskutowano od lat, ale przez ostatnie dwie kadencje nie udało się osiągnąć kompromisowego rozwiązania" - wyjaśnia "Tagesspiegel".

W październiku 2020 r. Unia (CDU/CSU) wraz z SPD ostatecznie zadecydowały samodzielnie o zmianie w ordynacji wyborczej. Opozycyjne partie (FDP, Lewica i Zieloni) uznały to za pogwałcenie równych szans i równych praw wyborczych dla partii, zarzucając nowym przepisom brak precyzji. Dlatego wspólnie przedstawiły projekt alternatywny, a w lutym złożyły tzw. wniosek o kontrolę normy w Trybunale, jednocześnie wnioskując o pilne rozstrzygnięcie.

Obecnie Trybunał rozpatrzył jedynie pilny wniosek, czyli sam przepis tymczasowy. To, czy nowa ordynacja jest zgodna z konstytucją, zostanie zbadane w dalszej części postępowania głównego. Procedura trwająca w TK i opublikowana pilna decyzja z 20 lipca nie ma bezpośredniego wpływu na głosowanie obywateli. Chodzi o zasady, według których oddane w czasie wyborów głosy będą zamieniane na mandaty - podkreśla "Tagesspiegel".

Marzena Szulc